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Студія Вашингтон

35 штатів США визнали Голодомор геноцидом українців. Студія Вашингтон

35 штатів США визнали Голодомор геноцидом українців. Студія Вашингтон
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35 штатів США визнали Голодомор геноцидом українців. Студія Вашингтон

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Сьогодні в Студії Вашингтон. До Ізраїлю прибула перша група заручників, яких звільнили після 48 днів у полоні бойовиків Хамасу - це частина домоленостей між Ізраїлем і Хамасом, яких вдалося досягнути цього тижня. Зусилля із визнання Голодомору геноцидом українського народу у США тривають з 34-ого року, коли у Палаті Представників Конгресу зареєстрували першу резолюцію із засудженням Радянського уряду за його дії. Нині 2023-тій, більшість штатів визнали голодомор геноцидом, але на загальнонаціональному рівні такого визначення досі нема. Чому, і чи може це змінитися?

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