Брифінг. Коли США визнають Голодомор геноцидом?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Коли США зможуть визнати Голодомор геноцидом? Через що у столиці Ірландії Дубліні відбулись заворушення? І як українцеві вдалось очолити марсіанську дослідницьку станцію в США? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.