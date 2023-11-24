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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Коли США визнають Голодомор геноцидом?

Брифінг. Коли США визнають Голодомор геноцидом?
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Брифінг. Коли США визнають Голодомор геноцидом?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Коли США зможуть визнати Голодомор геноцидом? Через що у столиці Ірландії Дубліні відбулись заворушення? І як українцеві вдалось очолити марсіанську дослідницьку станцію в США? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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