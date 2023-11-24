Американці відзначають День подяки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американці відзначають День подяки, який дає старт святковому сезону у США. За три тижні до Різдва - це той час, коли американський Конгрес може схвалити запит на додаткове фінансування для України, - конгресмен-демократ Майк Квіглі. У Вашингтоні для українських переселенців влаштували святкові вечері до Дня подяки.
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