Американці відзначають День подяки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Американці відзначають День подяки, який дає старт святковому сезону у США. За три тижні до Різдва - це той час, коли американський Конгрес може схвалити запит на додаткове фінансування для України, - конгресмен-демократ Майк Квіглі. У Вашингтоні для українських переселенців влаштували святкові вечері до Дня подяки.