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День подяки в США: як відзначають українські переселенці. ЧАС-ТАЙМ

День подяки в США: як відзначають українські переселенці. ЧАС-ТАЙМ
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День подяки в США: як відзначають українські переселенці. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. За три тижні до Різдва - це той час, коли американський Конгрес може схвалити запит на додаткове фінансування для України, - конгресмен-демократ Майк Квіглі. Результати виборів в Нідерландах та підтримка України: що далі? Боксує на протезах, присідає та стоїть в планці: історія нацгвардійця з Івано-Франківська. Американські родини відзначають День подяки. У Лос-Анджелесі пройшов Фестиваль вдячності. У Вашингтоні для українських переселенців влаштували святкові вечері.

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