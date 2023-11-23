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Студія Вашингтон

Зустріч у форматі "Рамштайн". Підсумки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Зустріч у форматі "Рамштайн". Підсумки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Зустріч у форматі "Рамштайн". Підсумки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Протиповітряна оборона стала фокусом вже 17-ого засідання Контактної Групи із питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн". Що відомо про нову коаліцію для поставок ППО Україні? Як Пентагон реагує на новину з Білого дому про загрозу поставок Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України?

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