Зустріч у форматі "Рамштайн". Підсумки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Протиповітряна оборона стала фокусом вже 17-ого засідання Контактної Групи із питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн". Що відомо про нову коаліцію для поставок ППО Україні? Як Пентагон реагує на новину з Білого дому про загрозу поставок Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України?
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листопад 22, 2023
Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 18, 2023
Мільярдер розплакався говорячи про війну в Україні.Студія Вашингтон
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листопад 17, 2023
Байден і Сі обговорили війну Росії проти України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 16, 2023
Вперше за 6 років: Сі Цзіньпін у США. Найважливіше. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 15, 2023
Підсумки візиту української делегації до США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН