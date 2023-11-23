Зустріч у форматі "Рамштайн". Підсумки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Протиповітряна оборона стала фокусом вже 17-ого засідання Контактної Групи із питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн". Що відомо про нову коаліцію для поставок ППО Україні? Як Пентагон реагує на новину з Білого дому про загрозу поставок Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України?