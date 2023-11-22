“Рамштайн”: Деталі нової коаліції для поставок ППО Україні. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Підсумки останньої цього року зустрічі у форматі "Рамштайн" і що відомо про нову коаліцію для поставок ППО Україні? Протиповітряна оборона “Евенджер”: як працює. Ізраїль та ХАМАС домовились звільнити частину заручників в обмін на паузу у бойових діях в Газі. Як війна впливає на українську інфраструктуру та світову продовольчу безпеку - засідання Радбезу ООН. Пекарня по-маріупольськи у Хмельницькому. Як переселенці з Маріуполя започаткували власну справу на новому місці. Як мистецтво допомагало діаспорі говорити про Голодомор.
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листопад 21, 2023
Борис Пісторіус в Україні: підсумки візиту. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 20, 2023
Більше ППО та зброї: Пентагон оголосив 100$ млн Києву. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 17, 2023
Як довго США зможе підтримувати Україну зброєю? Час-ТАЙМ
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листопад 16, 2023
Зустріч Байдена і Сі – про що домовилися лідери? ЧАС-ТАЙМ
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листопад 15, 2023
Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: наслідки для України. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 14, 2023
Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ