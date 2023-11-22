“Рамштайн”: Деталі нової коаліції для поставок ППО Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Підсумки останньої цього року зустрічі у форматі "Рамштайн" і що відомо про нову коаліцію для поставок ППО Україні? Протиповітряна оборона “Евенджер”: як працює. Ізраїль та ХАМАС домовились звільнити частину заручників в обмін на паузу у бойових діях в Газі. Як війна впливає на українську інфраструктуру та світову продовольчу безпеку - засідання Радбезу ООН. Пекарня по-маріупольськи у Хмельницькому. Як переселенці з Маріуполя започаткували власну справу на новому місці. Як мистецтво допомагало діаспорі говорити про Голодомор.