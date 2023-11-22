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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Новий "Рамштайн": акцент на поставках ППО Україні

Брифінг. Новий "Рамштайн": акцент на поставках ППО Україні
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Брифінг. Новий "Рамштайн": акцент на поставках ППО Україні

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Глава Пентагону Ллойд Остін закликав партнерів надати Україні якомога більше ППО для захисту від російських атак напередодні зими. Головні акценти 17-ого "Рамштайну". Чи готові приватні інвестори зіграти свою роль у відновленні України - розмова із бізнес-омбудсменом Романом Ващуком. Як посолка США при ООН порівняла Путіна і Сталіна - Ірина Соломко підбиває підсумки засідання Радбезу ООН по Україні. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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