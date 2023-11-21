Інтерв’ю: військова Андріана Арехта-Сусак – про втому від війни, компроміс з росіянами та примусову мобілізацію. Українець очолив Марсіанську дослідницьку станцію у пустелі штату Юта. В Каліфорнії художниця проводить майстер-класи з петриківського розпису.
Борис Пісторіус в Україні: підсумки візиту. ЧАС-ТАЙМ
Випуски
-
листопад 20, 2023
Більше ППО та зброї: Пентагон оголосив 100$ млн Києву. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 17, 2023
Як довго США зможе підтримувати Україну зброєю? Час-ТАЙМ
-
листопад 16, 2023
Зустріч Байдена і Сі – про що домовилися лідери? ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 15, 2023
Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: наслідки для України. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 14, 2023
Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 13, 2023
Андрій Єрмак у Вашингтоні. Подробиці візиту делегації. ЧАС-ТАЙМ