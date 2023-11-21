Борис Пісторіус в Україні: підсумки візиту. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус: серед іншого, зустрівся з Рустемом Умєровим, та оголосив новий пакет військової допомоги. Історії трьох активістів Майдану, життя яких у листопаді 2013 року змінилось назавжди.