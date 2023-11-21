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Борис Пісторіус в Україні: підсумки візиту. ЧАС-ТАЙМ

Борис Пісторіус в Україні: підсумки візиту. ЧАС-ТАЙМ
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Борис Пісторіус в Україні: підсумки візиту. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус: серед іншого, зустрівся з Рустемом Умєровим, та оголосив новий пакет військової допомоги. Історії трьох активістів Майдану, життя яких у листопаді 2013 року змінилось назавжди.

Інтерв’ю: військова Андріана Арехта-Сусак – про втому від війни, компроміс з росіянами та примусову мобілізацію. Українець очолив Марсіанську дослідницьку станцію у пустелі штату Юта. В Каліфорнії художниця проводить майстер-класи з петриківського розпису.

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