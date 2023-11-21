Брифінг. Борис Пісторіус - у Києві. Чи подвоїться допомога Німеччини?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 1.3 мільярди євро. Яку роль відіграє Берлін у глобальних зусиллях із підтримки Києва - говоримо із Сергієм Сумленним. Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією через гібридні загрози. Детально розбираємо ситуацію із Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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