Подробиці нового пакету допомоги від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Лойд Остін у Києві. Візит міністра оборони США відбувається напередодні чергового засідання контактної групи із оборони України, так званого формату "Рамштайн". Чого очікувати від цього засідання, та як реагують оглядачі на візит глави Пентагону до Києва?