Подробиці нового пакету допомоги від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Лойд Остін у Києві. Візит міністра оборони США відбувається напередодні чергового засідання контактної групи із оборони України, так званого формату "Рамштайн". Чого очікувати від цього засідання, та як реагують оглядачі на візит глави Пентагону до Києва?
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листопад 18, 2023
Мільярдер розплакався говорячи про війну в Україні.Студія Вашингтон
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листопад 17, 2023
Байден і Сі обговорили війну Росії проти України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 16, 2023
Вперше за 6 років: Сі Цзіньпін у США. Найважливіше. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 15, 2023
Підсумки візиту української делегації до США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 14, 2023
Українська делегація на переговорах у Вашингтоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 11, 2023
У США майже вичерпалося фінансування для України. Студія Вашингтон