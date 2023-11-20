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Очільник Пентагону у Києві оголосив новий пакет допомоги для ЗСУ. Відео

Очільник Пентагону у Києві оголосив новий пакет допомоги для ЗСУ. Відео
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Очільник Пентагону у Києві оголосив новий пакет допомоги для ЗСУ. Відео

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Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів. У ньому - додаткова система HIMARS і снаряди, ракети до систем протиповітряної оборони, протитанкова зброя, підривні боєприпаси, набої до стрілецької зброї. Ця зброя надійде із власних запасів США, і, за словами Білого Дому, допоможе задовольнити нагальні потреби українських військових на передовій. Новий пакет допомоги від Вашингтона особисто оголосив у Києві міністр оборони США Ллойд Остін. Візит міністра відбувається напередодні чергового засідання контактної групи із оборони України, так званого формату "Рамштайн".

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