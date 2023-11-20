Через майже два роки після повномасштабного російського вторгнення, уряд України дозволив проводити процедуру переливання крові на полі бою у випадках, коли пораненого не можливо доставити до медичного пункту. Нещодавно бойові медики зробили перше переливання на полі бою. Для виконання цього завдання медики зараз проходять спеціалізовану підготовку. Мирослава Гонгадзе побувала на тренуванні бойових медиків підрозділу територіальної оборони Києва у Бучі.