Більше ППО та зброї: Пентагон оголосив 100$ млн Києву. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Додаткова система HIMARS і снаряди до них, ракети до систем протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інше: Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Із посланням про непорушність підтримки США: Очільник Пентагону Ллойд Остін прибув із неоголошеним візитом до української столиці. Переливання крові на полі бою: як тренуються бойові медики, розповість Мирослава Ґонґадзе. Повернуті додому: Що переживають українські діти у російських таборах. Інтерв’ю із послом України в Аргентині – про політичну ситуацію та російський вплив в Аргентині. 90-ту річницю Голодомору відзначають у Лос-Анджелесі.
Випуски
-
листопад 17, 2023
Як довго США зможе підтримувати Україну зброєю? Час-ТАЙМ
-
листопад 16, 2023
Зустріч Байдена і Сі – про що домовилися лідери? ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 15, 2023
Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: наслідки для України. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 14, 2023
Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 13, 2023
Андрій Єрмак у Вашингтоні. Подробиці візиту делегації. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 10, 2023
США використали 95% фінансування для України. Що далі? ЧАС-ТАЙМ