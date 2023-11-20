Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Більше ППО та зброї: Пентагон оголосив 100$ млн Києву. ЧАС-ТАЙМ

Більше ППО та зброї: Пентагон оголосив 100$ млн Києву. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Більше ППО та зброї: Пентагон оголосив 100$ млн Києву. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Додаткова система HIMARS і снаряди до них, ракети до систем протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інше: Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Із посланням про непорушність підтримки США: Очільник Пентагону Ллойд Остін прибув із неоголошеним візитом до української столиці. Переливання крові на полі бою: як тренуються бойові медики, розповість Мирослава Ґонґадзе. Повернуті додому: Що переживають українські діти у російських таборах. Інтерв’ю із послом України в Аргентині – про політичну ситуацію та російський вплив в Аргентині. 90-ту річницю Голодомору відзначають у Лос-Анджелесі.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG