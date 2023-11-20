Брифінг. Голова Пентагону Ллойд Остін у Києві

Брифінг Голосу Америки - наживо. З чим приїхав до Києва міністр оборони США Ллойд Остін? І як США бачать свою стратегію ядерного стримування Росії? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.