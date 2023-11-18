Мільярдер розплакався говорячи про війну в Україні.Студія Вашингтон
Сьогодні в Студії Вашингтон. Мужність нації. Фотокнигу з такою назвою презентував у Вашингтоні мільярдер і філантроп Говард Баффет. Там - його фотороботи з України у війні. Чому мільярдер не побоявся ходити по мінному полю та про яку історію в Україні він не може говорити без сліз.
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