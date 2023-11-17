Брифінг. Понад 40% американців підтримують надання зброї Україні

Брифінг Голосу Америки - наживо. Пентагон закликає Конгрес якомога швидше ухвалити допомогу Україні. Понад 40% американців підтримують надання зброї Україні. УПЦ лобіює у США і скаржиться на утиски в Україні. Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.