Байден і Сі обговорили війну Росії проти України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Байден назвав переговори із лідером Китаю “конструктивними і продуктивними” – підсумки візиту Сі Цзіньпіня до США. Головним питанням на порядку денному було відновлення каналів зв’язку між збройними силами двох найпотужніших країн світу.