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Студія Вашингтон

Байден і Сі обговорили війну Росії проти України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Байден і Сі обговорили війну Росії проти України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Байден і Сі обговорили війну Росії проти України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Байден назвав переговори із лідером Китаю “конструктивними і продуктивними” – підсумки візиту Сі Цзіньпіня до США. Головним питанням на порядку денному було відновлення каналів зв’язку між збройними силами двох найпотужніших країн світу.

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