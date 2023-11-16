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Зустріч Байдена і Сі – про що домовилися лідери? ЧАС-ТАЙМ

Зустріч Байдена і Сі – про що домовилися лідери? ЧАС-ТАЙМ
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Зустріч Байдена і Сі – про що домовилися лідери? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент США назвав переговори із лідером Китаю “конструктивними і продуктивними” – підсумки візиту Сі Цзіньпіня до США. Продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією: В Україну з першим робочим візитом на новій посаді приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Листопад - місяць вшанування Голодомору у штаті Пенсильванія. Робота фермерів у США тісно пов’язана з війною в Україні. Важливо почути їхні голоси: Українські письменники приїхали до США поспілкуватися із англомовними читачами.

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