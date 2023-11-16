Зустріч Байдена і Сі – про що домовилися лідери? ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Президент США назвав переговори із лідером Китаю “конструктивними і продуктивними” – підсумки візиту Сі Цзіньпіня до США. Продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією: В Україну з першим робочим візитом на новій посаді приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Листопад - місяць вшанування Голодомору у штаті Пенсильванія. Робота фермерів у США тісно пов’язана з війною в Україні. Важливо почути їхні голоси: Українські письменники приїхали до США поспілкуватися із англомовними читачами.
Випуски
-
листопад 15, 2023
Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: наслідки для України. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 14, 2023
Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 13, 2023
Андрій Єрмак у Вашингтоні. Подробиці візиту делегації. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 10, 2023
США використали 95% фінансування для України. Що далі? ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 09, 2023
Глибокі розбіжності республіканців щодо України на дебатах. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 08, 2023
Тактика для перемоги. У США аналізують 5 пунктів Залужного. ЧАС-ТАЙМ