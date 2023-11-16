Зустріч Байдена і Сі – про що домовилися лідери? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Президент США назвав переговори із лідером Китаю “конструктивними і продуктивними” – підсумки візиту Сі Цзіньпіня до США. Продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією: В Україну з першим робочим візитом на новій посаді приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Листопад - місяць вшанування Голодомору у штаті Пенсильванія. Робота фермерів у США тісно пов’язана з війною в Україні. Важливо почути їхні голоси: Українські письменники приїхали до США поспілкуватися із англомовними читачами.