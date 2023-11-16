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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Чим закінчилась зустріч Байдена та Сі у США

Брифінг. Чим закінчилась зустріч Байдена та Сі у США
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Брифінг. Чим закінчилась зустріч Байдена та Сі у США

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Конгрес схвалив тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну. Байден і Сі зустрілись у США. Міністр закордонних справ Британії Кемерон в Києві. В Польщі не можуть сформувати уряд.

Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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