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Студія Вашингтон

Вперше за 6 років: Сі Цзіньпін у США. Найважливіше. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Вперше за 6 років: Сі Цзіньпін у США. Найважливіше. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Вперше за 6 років: Сі Цзіньпін у США. Найважливіше. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрічаються поблизу Сан-Франциско. Відновлення каналів зв’язку між збройними силами двох найбільших економік світу - головна тема. Очікується, що президенти США та Китаю говоритимуть і про Україну. Чи варто очікувати від цієї зустрічі проривних рішень? Знає Юлія Ярмоленко.

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