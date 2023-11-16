Вперше за 6 років: Сі Цзіньпін у США. Найважливіше. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрічаються поблизу Сан-Франциско. Відновлення каналів зв’язку між збройними силами двох найбільших економік світу - головна тема. Очікується, що президенти США та Китаю говоритимуть і про Україну. Чи варто очікувати від цієї зустрічі проривних рішень? Знає Юлія Ярмоленко.