Вперше за 6 років: Сі Цзіньпін у США. Найважливіше. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрічаються поблизу Сан-Франциско. Відновлення каналів зв’язку між збройними силами двох найбільших економік світу - головна тема. Очікується, що президенти США та Китаю говоритимуть і про Україну. Чи варто очікувати від цієї зустрічі проривних рішень? Знає Юлія Ярмоленко.
Випуски
-
листопад 15, 2023
Підсумки візиту української делегації до США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 14, 2023
Українська делегація на переговорах у Вашингтоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 11, 2023
У США майже вичерпалося фінансування для України. Студія Вашингтон
-
листопад 10, 2023
Чому Трамп не бере участь у дебатах республіканців? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 08, 2023
Бюджетна підтримка України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 07, 2023
Як справа проти Трампа може вплинути на його кампанію?СТУДІЯ ВАШИНГТОН