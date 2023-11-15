Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: наслідки для України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Перший за 6 років візит до США: Сі Цзіньпін зустрічається з Джо Байденом у рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Уникнути неможливо ухвалити: ситуація з бюджетуванням у Конгресі. Американський Дім відкрили в Одесі. Викрадення, російський полон і окупація - історія Юлі, яку вдочерила американська сім’я.