Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: наслідки для України. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Перший за 6 років візит до США: Сі Цзіньпін зустрічається з Джо Байденом у рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Уникнути неможливо ухвалити: ситуація з бюджетуванням у Конгресі. Американський Дім відкрили в Одесі. Викрадення, російський полон і окупація - історія Юлі, яку вдочерила американська сім’я.
Випуски
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листопад 14, 2023
Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 13, 2023
Андрій Єрмак у Вашингтоні. Подробиці візиту делегації. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 10, 2023
США використали 95% фінансування для України. Що далі? ЧАС-ТАЙМ
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листопад 09, 2023
Глибокі розбіжності республіканців щодо України на дебатах. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 08, 2023
Тактика для перемоги. У США аналізують 5 пунктів Залужного. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 07, 2023
Конгресмени проводять слухання по законопроєктах щодо України.ЧАС-ТАЙМ