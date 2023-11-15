Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Чи вдасться Конгресу уникнути чергового шатдауну?

Брифінг. Чи вдасться Конгресу уникнути чергового шатдауну?
Embed
Брифінг. Чи вдасться Конгресу уникнути чергового шатдауну?

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи зможе Конгрес подолати суперечки і уникнути чергового шатдауну? І чого очікувати від зустрічі Джо Байдена і Сі Цзіньпіна? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG