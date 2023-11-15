Брифінг. Чи вдасться Конгресу уникнути чергового шатдауну?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи зможе Конгрес подолати суперечки і уникнути чергового шатдауну? І чого очікувати від зустрічі Джо Байдена і Сі Цзіньпіна? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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