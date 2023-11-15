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Студія Вашингтон

Підсумки візиту української делегації до США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Підсумки візиту української делегації до США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Підсумки візиту української делегації до США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Українська делегація зустрічається з американськими законодавцями. Серед посадовців, які прибули у Вашингтон - голова офісу президента Андрій Єрмак.

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