Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Конгрес США розглядає законодавство, аби уникнути шатдауну. Українська делегація зустрічається з американськими законодавцями. Серед посадовців, які прибули у Вашингтон - голова офісу президента Андрій Єрмак. Юлія Свириденко у Вашингтоні: задача номер один - залучити інвесторів до української оборонки. Десятки тисяч людей зібрались на підтримку Ізраїлю у Вашингтоні. «Це місце повне крові»: розповідь мешканця кібуцу Кфар-Аза. Під стінами Білого Дому пройшла акція на підтримку полонених захисників Азовсталі.