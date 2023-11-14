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Час-Time

Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ

Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ
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Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Конгрес США розглядає законодавство, аби уникнути шатдауну. Українська делегація зустрічається з американськими законодавцями. Серед посадовців, які прибули у Вашингтон - голова офісу президента Андрій Єрмак. Юлія Свириденко у Вашингтоні: задача номер один - залучити інвесторів до української оборонки. Десятки тисяч людей зібрались на підтримку Ізраїлю у Вашингтоні. «Це місце повне крові»: розповідь мешканця кібуцу Кфар-Аза. Під стінами Білого Дому пройшла акція на підтримку полонених захисників Азовсталі.

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