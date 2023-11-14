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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Українська делегація у Вашингтоні й підтримка Конгресу США

Брифінг. Українська делегація у Вашингтоні й підтримка Конгресу США
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Брифінг. Українська делегація у Вашингтоні й підтримка Конгресу США

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Андрій Єрмак та Юлія Свириденко у Вашингтоні – з ким бачаться і про що говорять? У ЄС не впевнені, чи зможуть забезпечити Україну мільйоном боєприпасів – у чому причина? Розповідаємо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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