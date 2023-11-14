Українська делегація на переговорах у Вашингтоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Випуски
-
листопад 11, 2023
У США майже вичерпалося фінансування для України. Студія Вашингтон
-
листопад 10, 2023
Чому Трамп не бере участь у дебатах республіканців? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 08, 2023
Бюджетна підтримка України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 07, 2023
Як справа проти Трампа може вплинути на його кампанію?СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 04, 2023
США закликають Ізраїль до гуманітарної паузи у війні.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 03, 2023
Ізраїль та Україна. Розвиток подій у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН