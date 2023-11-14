Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Українська делегація на переговорах у Вашингтоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Українська делегація на переговорах у Вашингтоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Українська делегація на переговорах у Вашингтоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. У Вашингтоні перебуває українська делегація на чолі з першою віцепрезденткою України та міністеркою економіки Юлією Свириденко. З ким зустрічаються українські представники і яка взагалі мета цього візиту?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG