Андрій Єрмак у Вашингтоні. Подробиці візиту делегації. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. У Вашингтоні перебуває українська делегація разом із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та міністеркою економіки Юлією Свириденко у час невизначеності щодо майбутньої допомоги України. Допомога США Україні: в чому полягає затримка і коли чекати на вирішення цієї ситуації. Можливе відновлення наступу росіян: Військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов оцінив хід бойових дій на Авдіївському напрямку. Історія кримської татарки Леніє Умерової, яка уже 7 місяців перебуває у російській в’язниці. Як волонтери в Колорадо збирають допомогу для українських сиріт.
Випуски
-
листопад 10, 2023
США використали 95% фінансування для України. Що далі? ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 09, 2023
Глибокі розбіжності республіканців щодо України на дебатах. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 08, 2023
Тактика для перемоги. У США аналізують 5 пунктів Залужного. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 07, 2023
Конгресмени проводять слухання по законопроєктах щодо України.ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 06, 2023
Дональд Трамп дав свідчення у суді штату Нью-Йорк. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 03, 2023
Як допомога Ізраїлю вплине на подальшу підтримку України. ЧАС-ТАЙМ