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Андрій Єрмак у Вашингтоні. Подробиці візиту делегації. ЧАС-ТАЙМ

Андрій Єрмак у Вашингтоні. Подробиці візиту делегації. ЧАС-ТАЙМ
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Андрій Єрмак у Вашингтоні. Подробиці візиту делегації. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. У Вашингтоні перебуває українська делегація разом із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та міністеркою економіки Юлією Свириденко у час невизначеності щодо майбутньої допомоги України. Допомога США Україні: в чому полягає затримка і коли чекати на вирішення цієї ситуації. Можливе відновлення наступу росіян: Військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов оцінив хід бойових дій на Авдіївському напрямку. Історія кримської татарки Леніє Умерової, яка уже 7 місяців перебуває у російській в’язниці. Як волонтери в Колорадо збирають допомогу для українських сиріт.

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