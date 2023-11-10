США використали 95% фінансування для України. Що далі? ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США вже використали близько 95% з фінансування, виділеного за різними програмами для підтримки України, — Пентагон. Тим часом після 17 листопада можливий новий урядовий шатдаун у США. Американський фотограф Патрік Паттерсон привіз з України до США тисячі знімків, які демонструють наслідки російських злочинів. Інтерв’ю з генералом Петреусом, який вважає, що позиційний характер війни Україні допоможе переламати технічна перевага, винахідливість та високий моральний дух. Конфісковані в Україні активи дочок російських банків після початку повномасштабної війни Росії продавали через державну електрону систему торгів Прозорро.Продажі. Інтерв`ю з її директором Сергієм Бутом.
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