Важливо, щоб Україна підтримувала Ізраїль та його боротьбу з ХАМАСом, – Рабин Яків Дов Блайх. Відео

Законопроєкт про заборону релігійних організацій, які мають відношення до країни-агресора – потрібний, адже використання Росією впливу на вірян у час війни становить значну небезпеку для України. Про це в інтерв'ю Наталі Чуріковій розповів Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України. У складі Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій він нещодавно зустрічався з американськими політиками та посадовцями. Блайх – як і представники інших церков та релігій в Україні - також переконують: допомога Ізраїлю не виключає, а лише доповнює допомогу Україні, і США мають допомагати обом демократіям у власних інтересах.