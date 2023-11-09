Глибокі розбіжності республіканців щодо України на дебатах. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Одностайність щодо підтримки Ізраїлю - й глибокі розбіжності у питанні подальшої допомоги Україні. Під час третіх дебатів висуванців на номінацію від Республіканської партії на пост президента США у центрі обговорення була зовнішня політика США. Що виборці думають про кандидатів на номінацію від республіканців, які брали участь у дебатах, та чи вважають вони за необхідне підтримувати Україну та Ізраїль? Як і коли Україна зможе провести наступні вибори. Рабин Яків Дов Блайх у США – інтерв’ю. Напередодні десятої річниці Революції гідності у Нью-Йорку вийшов у кінопрокат документальний фільм "Гартовані гнівом".
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