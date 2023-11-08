Джон Кірбі закликає схвалити додатковий запит на фінансування України. Відео

Близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати виділили для України – вже використано. На цьому наголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі в середу, 8 листопада. “Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів, і це не лише безпекова допомога, це економічна, фінансова допомога та гуманітарна допомога – ми використали приблизно 96% того, що залишилось”, – говорить Джон Кірбі. “Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів, і це не лише безпекова допомога, це економічна, фінансова допомога та гуманітарна допомога – ми використали приблизно 96% того, що залишилось”, – говорить Джон Кірбі.