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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Байден може накласти вето на окреме фінансування для Ізраїлю

Брифінг. Байден може накласти вето на окреме фінансування для Ізраїлю
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Брифінг. Байден може накласти вето на окреме фінансування для Ізраїлю

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Які умови висувають республіканці для допомоги Україні? Чи може Джо Байден накласти вето на законопроєкт про окреме фінансування для Ізраїлю? І як українські техрозробки допомагають ЗСУ на передовій? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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