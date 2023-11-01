Брифінг. Байден може накласти вето на окреме фінансування для Ізраїлю
Брифінг Голосу Америки – наживо. Які умови висувають республіканці для допомоги Україні? Чи може Джо Байден накласти вето на законопроєкт про окреме фінансування для Ізраїлю? І як українські техрозробки допомагають ЗСУ на передовій? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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