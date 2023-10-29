Британська розвідка каже про посилення цензури в російських університетах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив у Стамбулі під час мітингу солідарності з палестинцями Смуги Гази та виголосив низку заяв про “гноблення” Ізраїлем Палестини, звинувачення Заходу у війні між ХАМАСом та Ізраїлем, а також у соцмережі Х (колишня Twitter) запросив до об'єднання United4Palestine.

Ердоган зокрема, заявив, що ХАМАС – “не терористична організація, а визвольна”, Ізраїль – “окупант” і взагалі “не держава, а організація” .

“Все, що зараз відбувається – справа рук Заходу”, – заявив президент Туреччини та додав, що, на його думку, “країни заходу хочуть війну між хрестом та півмісяцем”.

Ердоган назвав ХАМАС “борцями за свободу”, чим розлютив Ізраїль, інформує агенція Reuters.

“Ізраїль відкрито вчиняє воєнні злочини протягом 22 днів, але західні лідери не можуть навіть закликати Ізраїль до припинення вогню, не кажучи вже про те, щоб відреагувати на це”, - сказав Ердоган натовпу в Стамбулі, що розмахував палестинськими прапорами, цитує президента Туреччини Reuters.

“Ми скажемо всьому світу, що Ізраїль є воєнним злочинцем. Ми готуємося до того, щоб оголосити Ізраїль воєнним злочинцем”, - сказав Ердоган.

У годинній промові Ердоган також повторив свою попередню заяву про те, що “ХАМАС не є терористичною організацією” та описував Ізраїль як окупанта.

За оцінками інформагентств, на мітингу у Стамбулі побували сотні тисяч осіб, зустріч тривала за день до відзначення сторіччя світської республіки Туреччини.

Політичні аналітики, на яких посилається Reuters, стверджують, що Ердоган висловив гучні заяви саме з метою затьмарити святкування, присвячені світським корінням Туреччини.

Сінан Улген, колишній турецький дипломат і директор стамбульського Центру економічних і зовнішньополітичних досліджень сказав, що погіршення гуманітарної кризи в Газі та тиск з боку політичних союзників спонукали Ердогана загострити свою риторику.

Аслі Айдінтасбас, співробітник вашингтонського інституту Брукінгса каже, що хоча коментарі Ердогана щодо ХАМАС “відображають давню позицію Анкари”, він очевидно мав на меті отримати вигоду з антиізраїльських настроїв усередині країни та “консолідувати сунітських консерваторів Туреччини”.

“Гноблення, яке Ізраїль безперервно здійснював щодня протягом 75 років, обов’язково колись закінчиться”, – написав Ердоган у мережі Х, закликаючи до участі у мітингу напередодні.

Президент Туреччини також заявив про ізраїльтян: “Коли їхні власні будинки почнуть горіти, жителі Заходу, на яких вони покладаються, підуть, і Ізраїль залишиться наодинці з людьми та їхніми братами, яких він гнобив у цій географії протягом 75 років.

Туреччина, за його словами, “стане надією для всіх пригноблених людей, які потрапили в біду, як це було 500 років тому і під час Другої світової війни”.

У березні 2024 року на Туреччину очікують місцеві вибори.

Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council прокоментувала: “Серед політичних сил Туреччини немає єдиної думки щодо ХАМАСу, але є майже одностайна підтримка Гази/Палестини. Тому, критикуючи Ізраїль, Ердоган може почуватися достатньо впевнено. З ХАМАСом складніше”.

Натомість, як каже експертка, Озгюр Озель, лідер парламентської фракції головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) розкритикував відмову Ердогана назвати ХАМАС терористичною організацією. “Ми вважаємо це надзвичайно ганебним курсом для Туреччини”, – сказав він.

Мераль Акшенер, лідерка "Хорошої" націоналістичної опозиційної партії (İYİ parti) також заявила: “Ми повинні засудити дії ХАМАС, тому що ерез них також загинули мирні жителі”.

Політикиня вважає, що заяви Ердогана спрямовані на поляризацію суспільства саме заради політичної вигоди перед місцевими виборами 2024 року, цитує діячку Євгенія Габер.

Як повідомляв Голос Америки, раніше експерти вважали, що президент Ердоган, який бачить себе у ролі регіонального лідера, планує стати посередником у конфлікті між ХАМАСом та Ізраїлем.

За повідомленням ЗМІ, Анкара відмовила притулку політичному лідеру ХАМАСу Ісмаїлу Ханії, який жив в добровільному вигнанні в Катарі та Туреччині, коли ХАМАС здійснив свій напад на Ізраїль.

Експерти вважали, що Анкара намагається зберегти баланс і продовжувати підтримку палестинської справи, але при цьому не ставити під загрозу нещодавнє покращення у стосунках з Ізраїлем.

А криза пов’язана з нападом ХАМАСу на Ізраїль, сталася в той час, коли президент Ердоган намагався нормалізувати відносини з регіональними державами, включаючи Ізраїль.