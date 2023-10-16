Міністерка фінансів США: Україна не має програти з економічних причин, в той час, як вона показала здатність перемогти на полі бою

США віддані економічній допомозі України і високо цінують співпрацю з Європою в цій сфері, заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен звертаючись до зборів міністрів фінансів країн Європи в Люксембурзі.

"Зрештою, ми в цьому разом", - додала Єллен і наголосила, що допомога Україні є інвестицією "у світову безпеку та демократію".

Економічна допомога союзників "зміцнює внутрішній фронт - українські школи, служби екстреного реагування та інші основні послуги - щоб Україна могла тримати спротив на лінії фронту", каже посадовиця.

"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, в той час, як вона показала спроможність досягати успіху на полі бою", - додала Єллен.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер також заявив в понеділок про важливість трансатлантичного партнерства "не лише в економічному плані, але і через наші спільні цінності".

Єллен привітала плани ЄС надати Україні довгострокову підтримку обсягом 50 мільярдів євро і запевнила, що адміністрація Байдена у співпраці з Конгресом "боротиметься, щоб наша підтримка не переривалась і достатні кошти забезпечено на майбутнє". Також, відзначила посадовиця, Україна має доступ до програми МВФ обсягом 15,6 млрд дол, "частково завдяки міжнародній фінансовій підтримці та вчасному проведенні реформ та заходів підзвітності, щоб максимізувати вплив кожного долара та євро".

Єллен також висловила підтримку передачі Україні надприбутків від заморожених російських активів.

Напередодні засідання міністрів фінансів Єллен в інтерв'ю Sky News висловила переконання, що США можуть фінансувати підтримку як Ізраїлю, так і України.

Для того, щоб забезпечити додаткову допомогу Україні, адміністрація Байдена працює з Конгресом, роботу якого блокує відсутність згоди щодо нового спікера Палати представників США.

Цього тижня Білий дім працюватиме з Конгресом над новим пакетом допомоги обсягом понад два мільярди доларів, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в програмі на каналі CBS News «Обличчям до нації» (Face the Nation). Пакет може об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю, а також передбачити кошти на врегулювання ситуації з мігрантами на південному кордоні США, припустила ведуча програми.

"Російський наступ триває. Росіяни сильно атакують українців на північному сході, на сході, і нам потрібно переконатися, що ми продовжуємо швидко надавати їм необхідні військові поставки. Ми це робимо. Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю. Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій", - заявив Салліван.