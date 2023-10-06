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ЄС хоче збільшити кількість членів і зменшити кількість іммігрантів
Керівники країн ЄС і посадовці Євросоюзу серед головних тем нарад в Ґранаді 6 жовтня назвали плани подальшого розширення організації, а також боротьбу з нелегальною міграцією.
Те, що працювало для 27 членів, не буде працювати для 32, 33 або для 35.Роберта Мецола
Питання розширення ЄС стало нагальнішим зокрема через те, що російська війна проти України змусила розглядати залучення нових членів, як спосіб поширення зони миру, стабільності і добробуту у Європі.
Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас назвала свою країну прикладом того, як її вступ у Європейський Союз 2004 року і реформи сприяли покращенню життя.
«Коли ми думаємо про конкурентоспроможність нашого регіону, то, якщо ми більші, якщо ті країни, яким ми зараз надаємо фінансову підтримку стануть членами ЄС, то вони піднімуться до нашого рівня і їм більше не потрібно буде стільки допомоги. Це також в наших інтересах, щоб ті країни здійснювали реформи, зміцнювали верховенство закону, демократію, позбувалися корупції, щоб приваблювати інвестиції. Отже, нам вигідно приймати нових членів», - сказала Кая Каллас журналістам.
Жозеп Борель, верховний представник ЄС з питань закордонної політики і безпеки, висловив думку, що надання Україні влітку 2022 року статусу кандидата на вступ в організацію «підштовхує чергу» з майже десятка держав.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий бажанням співпрацювати з Росією, висловив застереження щодо приєднання України до ЄС, вказавши на російську війну і той факт, що Росія загарбала частину українських територій.
«Ми ніколи не розширювали ЄС з країною, яка в стані війни. Ми не знаємо де фактичні кордони, скільки там живе людей. Тому це важко. Отже, є багато питань і там треба це обговорити стратегічно… Нам треба розуміти, чому це добре для ЄС - приймати Україну, і які будуть наслідки для сільського господарства, безпеки, для фондів. Членство України в ЄС означатиме повністю нове сільське господарство. Ви до цього готові? Французький президент до цього готовий? Отже, спочатку треба стратегічно обговорити, а тоді схвалювати рішення», - сказав угорський прем’єр-міністр.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зауважила, що для поглиблення і розширення Європейського Союзу необхідні також реформи всередині ЄС.
«Те, що працювало для 27 членів, не буде працювати для 32, 33 або для 35», - сказала Роберта Мецола журналістам.
Окрім Україн і Молодови - нових кандидатів на членство, до офіційного кандидатського списку ЄС зараховані Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія.
Потенційними кандидатами названі Грузія і Косово.
Також статус кандидата має Туреччина, але ЄС припинив переговори з тією країною щодо вступу, звинувативши турецьку владу у відході від засадничих принципів Євросоюзу.
Міграція
Нові хвилі біженців та мігрантів до Європи змушують політиків ЄС шукати способів розв'язання проблем, які зокрема найбільш помітні в регіонах таких південних країн як Італія, Греція та в інших, де накопичується велика кількість прибульців.
Міграція опиняється серед найбільш суперечливих тем політичних дебатів і виборчих дискусій у низці країн Європи.
Деякі уряди ЄС вдаються до тимчасового відновлення контролю на внутрішніх кордонах, щоб, як вони кажуть, стримати наплив нелегальних мігрантів.
Європейські лідери заявляють про потребу боротьби зі злочинцями, які заробляють на перевезенні людей з берегів Африки через Середземне море до Європи.
«Саме ми - європейці маємо вирішувати, хто і за яких умов прибуває до Європи, а не перемитники і торговці людьми», - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Жозеп Борель зупинився на тому, що Європі треба допомагати розв'язувати проблеми, які є чинниками, що підштовхують міграцію і спричиняють хвилі біженців.
«Нам треба братися за корені міграції. Люди мігрують, бо вони вимушені», - сказав Жозеп Борель.
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- Голос Америки
Стартувала лотерея Green Card: цьогоріч розіграють 55 000 дозволів на постійне проживання у США
У середу, 4 жовтня, Державний департамент США відкрив щорічний період реєстрації для участі у лотереї “зеленої картки” (Green Card) – Diversity Immigrant Visa Lottery на 2025 фінансовий рік.
Онлайн-реєстрація безкоштовна і триватиме до полудня 7 листопада 2023 року за східним часом (19:00 за Києвом).
Результати будуть відомі у травні 2024 року.
Нагадаємо, “зелена картка” надає право на постійне проживання в США тим, хто виграв лотерею та пройшов необхідне медичне обстеження.
Цього року буде доступно до 55 000 “зелених карток”.
Для того, щоб мати шанс виграти лотерею, необхідно мати середню освіту або еквівалент, два роки професійного досвіду роботи протягом останніх п’яти років.
Участь у лотереї цього року не мають права брати люди, народжені у таких країнах: Бангладеш, Бразилія, Канада, Китай, Колумбія, Домініканська республіка, Сальвадор, Гаїті, Гондурас, Індія, Ямайка, Мексика, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Південна Корея, Венесуела, В'єтнам.
На відміну від минулого року, тепер можуть брати участь особи з Великої Британії.
Для реєстрації у лотереї слід мати цифрову фотографію та вказати членів своєї сім’ї.
Зареєструватися можна на офіційному сайті програми.
Наразі, як інформує Посольство США в Україні, основним місцем оформлення імміграційних віз для резидентів України призначено Генеральне консульство у Франкфурті.
Єльський університет нагадує, що шахрайство є поширеним явищем стосовно лотереї, оскільки деякі вебсайти намагаються видати себе за постачальників офіційної урядової інформації США. Слід пам’ятати, що заявка на участь у лотереї безкоштовна, та радять не звертатися до посередників.
Більше відповідей на можливі запитання можна отримати на сайті Посольства США.
Стосовно переможців лотереї попереднього року, видання Forbes інформує, що їх торкнулася загроза так званого “шатдауну” в США. Через побоювання про припинення роботи федерального уряду Державний департамент США скасував частину запланованих співбесід для заявників 2023 фінансового року.
- Голос Америки
Німеччина пообіцяла додаткові установки Patriot, Іспанія — HAWK для захисту української інфраструктури
Німеччина працює над постачанням Україні додаткового зенітно-ракетного комплексу Patriot в зимові місяці, заявив у четвер канцлер ФРН Олаф Шольц.
Також виконувач обов’язків голови уряду Іспанії Педро Санчес запропонував президенту України шість пускових установок Hawk для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних цілей та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору, повідомляє урядовий сайт.
Канцлер Німеччини заявив, що Росія спробує знову загрожувати інфраструктурі та містам України цієї зими ракетами та безпілотниками, і саме це зробило систему ППО пріоритетом.
"Це те, що зараз найбільш необхідно - забезпечити протиповітряну оборону за допомогою цієї високоефективної системи", - сказав Шольц після першого дня саміту Політичної спільноти ЄС в іспанській Гранаді.
Відповідаючи на запитання журналістів про повідомлення в газеті Bild про те, що Німеччина не планує постачати Україні крилаті ракети Taurus, Шольц не дав коментарів, але натомість розповів про систему Patriot, зазначивши, що вона значною мірою забезпечить потреби безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку.
«Я вдячний за підтримку Німеччини у захисті нашої свободи та народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей», – заявив у X (колишня Twitter).
Президент Зеленський також подякував за підтримку іспанському уряду після зустрічі з іспанським керівником уряду Педро Санчесом.
«Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи», – написав Зеленський у Х.
Як мовиться у повідомленні іспанського уряду, Мадрид надасть Києву нові системи ППО, а також спеціалізовану підготовку в цій галузі для українських військових та нове обладнання для розмінування.
Виступаючи в Іспанії, президент Зеленський попередив європейських лідерів, що Росія може відновити свій військовий потенціал і напасти на інші країни протягом п’яти років, якщо Європа зупинить підтримку Києва.
Як повідомляв Голос Америки, президент Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.
Він закликав ЄС посилити допомогу у боротьбі проти російської агресії. Він також висловив упевненість у подальшій підтримці США, попри те, що він назвав "політичним штормом" у Вашингтоні.
Майже 50 європейських лідерів використали саміт у Гранаді на півдні Іспанії, щоб підкреслити, що вони підтримують Україну в той час, коли рішучість Заходу виглядає дещо ослабленою. Президент України Володимир Зеленський у четвер відповів, що збереження такої єдності зараз є "головним викликом".
У матеріалі використано інформацію Reuters.
- Голос Америки
“Це жахливо, це неймовірно жахливо для народу України” — у Білому Домі відреагували на обстріл села Гроза. Відео
“Це жахливо, це неймовірно жахливо для народу України” — у Білому Домі відреагували на обстріл села Гроза. “Ось що відбувається в Україні щодня.
- Голос Америки
Громадська підтримка надсилання зброї в Україну знижується, але далі є значною. Останні соцопитування
Громадська підтримка у США щодо озброєння та іншої допомоги Україні знижується, хоч і далі залишається на високому рівні, засвідчили одразу кілька соціологічних центрів, які опублікували результати опитувань громадської думки в США щодо підтримки України.
Питання про продовження економічної та військової допомоги Україні є одним із найбільш гарячих питань під час суперечок щодо бюджету на Капітолійському пагорбі.
Це сталося частково через те, що всередині Республіканської партії зростають розбіжності щодо підтримки Сполученими Штатами України. Частина крайньоправих республіканців заприсяглася протистояти будь-яким тимчасовим заходам чи законопроєктам, які виділяють додаткове фінансування Києву.
Американці все ще готові допомагати Україні, але, аналізуючи результати опитувань, експерти застерігають: рівень підтримки знижується, міжпартійний розкол щодо неї – зростає.
Reuters/Ipsos: 41% американців за надання зброї Україні, 35% проти
Онлайн опитування від Reuters/Ipsos засвідчило, що громадська підтримка у США щодо озброєння України знижується.
Упродовж двох днів було опитано американців обох основних політичних партій, а зниження підтримки організатори опитування назвали “сигналом попередження для Києва”.
Дводенне опитування, яке завершилося в середу, 4 жовтня, продемонструвало, що 41% респондентів погоджуються з тим, щоб Вашингтон надавав зброю Україні. Натомість 35% не погоджуються з цим, а решта не впевнені.
У травні аналітичне опитування засвідчувало 46% підтримки надання зброї та лише 29% були проти (решта – не знали, як відповісти на питання).
“Зменшення підтримки негативно впливає на рішення Конгресу та, зрештою, на перспективи отримання додаткових пакетів допомоги”, – прокоментувала опитування Reuters Елізабет Гоффман, директорка із питань Конгресу та уряду Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Близько 52% прихильників демократів і 35% з-поміж республіканців підтримали озброєння України з боку США.Reuters/Ipsos
Вона також наголосила, що потрібен більш ефективний “обмін повідомленнями”, зокрема, щоб дати можливість американцям зрозуміти, що значна частина грошей, виділених Україні, залишається в Сполучених Штатах, зокрема на робочих місцях в американських виробників зброї.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пообіцяв, що незабаром виступить з великою промовою про це.
Щодо розподілу думок між прихильниками різних партій, то, згідно з опитуванням, близько 52% демократів підтримали озброєння України (порівняно з 61% у травні). Серед республіканців підтримка відправлення зброї до Києва змінилася з 39% у травні до 35% у жовтні.
Близько 34% демократів в опитуванні погодилися з твердженням, що “проблеми України – не наша справа, і ми не повинні втручатися”, порівняно з 56% республіканців.
Chicago Council on Global Affairs: 6 із 10 американців продовжують підтримувати надання допомоги Україні
Інше опитування – від Чиказької ради з глобальних справ – демонструє: шість із десяти респондентів продовжують підтримувати надання економічної допомоги та надсилання додаткової зброї українському уряду. Це дещо менше, ніж рік тому.
“Американська громадська підтримка допомоги Україні зменшилася, але все ще є значною”, – підсумували організатори опитування, публікуючи його результати у середу, 4 жовтня.
Опитування, проведене 7-18 вересня, свідчить, що більшість американців (53%) вважають виправданою раніше надану допомогу та підтримують надання економічної допомоги (61%) Україні та надсилання додаткової зброї та військових поставок українському уряду (63%), що трохи менше, ніж рік тому.
Хоча багато республіканців вважають, що Сполучені Штати повинні спонукати Київ до переговорів з Росією про припинення війни, половина з них все ще підтримує продовження фінансової та військової допомоги Україні.
Як і в листопаді 2022 року, близько половини населення – 47% – вважають, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну “стільки, скільки потрібно”, навіть якщо це означає підвищення цін всередині США. Інша частина людей вважають за краще, щоб США заохочували Україну до переговорів, навіть якщо вона втратить територію – 49%, серед них більшість республіканців (66%).
49% опитаних американців вважають за краще, щоб США заохочували Україну до переговорів, навіть якщо вона втратить територію.
Але у відповідь на окреме запитання, в якому прямо не згадуються витрати домогосподарств США, майже 6 із 10 американців кажуть, що Сполучені Штати повинні продовжувати постачати зброю та військові постачання Україні, доки вона не поверне всю свою територію – 57%.
4 з 10 вважають за краще заохочувати Україну до переговорів з Росією, щоб припинити війну, навіть якщо це призведе до того, що Росія збереже захоплену територію – 39% загалом.
Незначна більшість підтримує відправку винищувачів F-16 до Києва – 55%.
Більшість (61%) загалом виступає проти надсилання касетних боєприпасів, можливо тому, що формулювання запитання показує, що кілька союзників по НАТО заборонили їх, пишуть у Чиказькій раді з глобальних справ.
Щодо причин для ослаблення бажання підтримати Україну називають кілька факторів:
- зниження інтересу до новин про війну,
- зменшення відчуття загрози з боку Росії,
- бажання, щоб європейці взяли на себе більшу роль,
- зниження популярності президента України Володимира Зеленського та
- зростання відчуття, що Україна не змогла отримати перевагу.
Якби конфлікт поширився й Росія напала на союзника по НАТО, переважна більшість американців підтримали б участь американських військ у захисті. У відповідь на два гіпотетичні сценарії, представлені респондентам, приблизно 6 із 10 заявили, що підтримали б направлення американських солдатів до Латвії, Литви чи Естонії (57%) і Німеччини (64%) у разі нападу Росії.
Лише 14% американців вірять, що війна завершиться протягом року. Решта готові до більш тривалого періоду, 15% припускають, що війна триватиме ще щонайменше п’ять років.
Інтерес до новин про ситуацію між Росією та Україною впав до 68%, порівняно з 84% у березні 2022 року. Як і рейтинг президент України Зеленського – до 66% проти 81% у березні 2022 року.
Американці в основному залишаються відданими підтримці України як своїми почуттями, так і своїми кишенями.
“Американці в основному залишаються відданими підтримці України як своїми почуттями, так і своїми кишенями”, – підсумовують організатори опитування.
Окрім партійного поділу щодо підтримки України, існує також різкий розкол у підтримці України на основі освіти.
Видання Wall Street Journal, аналізуючи опитування Чиказької ради, звертає увагу, 75% випускників коледжів підтримують надсилання озброєння в Україну, порівняно з 53% тих, хто має середню або меншу освіту. Серед людей з вищою освітою цифра становить 60%.
ABC News/Washington Post: 4 з 10 критикують допомогу США Україні
У результатах останніх опитувань Post-ABC, Quinnipiac University та Fox News йдеться, що від 34 до 41 відсотка американців сказали, що “Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні”.
41% вважають, що Сполучені Штати “роблять надто багато для підтримки України” – порівняно з 33% у лютому та 14% у квітні 2022 року, пише ABC News.
50%, вважають, що Сполучені Штати роблять “достатньо або надто мало” – порівняно з 60% сім місяців тому і 73% у перші місяці війни.
Опитування, проведене для ABC компанією Langer Research Associates, виявило, що цьогорічна зміна є переважно ідеологічною: критика рівня підтримки зросла на 13 пунктів з лютого серед консерваторів, без статистично значущих змін серед поміркованих чи лібералів.
Критика рівня допомоги загалом є значно вищою серед людей, які негативно оцінюють економіку або кажуть, що під час президентства Байдена погіршилося їхнє фінансове становище.
Це також на 12 пунктів вище серед чоловіків, ніж жінок, і на 10 пунктів вище серед людей, які не мають чотирирічної вищої освіти, порівняно з випускниками коледжу.
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