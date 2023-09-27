Україна має «надзвичайний потенціал», компанії США хотіли б інвестувати, але потрібні реформи – Пріцкер

Американські приватні компанії хотіли б інвестувати в українську енергетику, житло, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин, але Україна повинна провести реформи у підзвітності та прозорості, щоб зробити такі інвестиції безпечними, заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Про це повідомляє агенція Reuters.

За її словами, підготовку до відновлення України після війни з Росією слід розпочати зараз, незважаючи на те, що бойові дії тривають.

«Основна увага полягає в тому, щоб забезпечити, щоб відновлення відбувалося відповідно до найкращих міжнародних практик, що включає реформи, які забезпечують прозорість і підзвітність. Таким чином, реформи та відновлення йдуть рука об руку», – сказала Пріцкер.

Вона не дала оцінки щодо того, скільки фінансів знадобиться для відновлення України після російського вторгнення, але Світовий банк раніше прогнозував, що потреби значно перевищують 400 мільярдів доларів.

«Потенціал України – надзвичайний. Вона має величезні можливості в сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, критично важливих мінералах і в низці різних секторів. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, потрібно виконати попередню роботу, яка може успішно проходити вже зараз, і український уряд готовий прийняти цей виклик», – сказала вона.

Пріцкер сказала, що з моменту призначення її на посаду спецпредставника США вона зустрілася з 30 приватними компаніями, які бажають взяти участь у реконструкції.

«Усі бачать можливість, і мене надихнула зацікавленість приватного сектору в спробі вирішити цю проблему. Це вимагає певних змін в законодавстві України. Це вимагає певного партнерства уряду з приватним сектором, а потім вимагає, щоб приватний сектор функціонував», – зазначила вона.



При цьому, за її словами, дехто недооцінює важливість України для Заходу і що країні потрібно буде не лише пережити війну, але й економічно процвітати.



«Український народ зазнав нападу, тому що він хоче бути частиною Європи і хоче бути демократичною нацією. Якщо ми не будемо протистояти такій агресії, це загроза такому способу життя для всіх. Якщо ми не допоможемо Україні не просто вижити, не тільки впоратися з цим у військовому плані, але й економічно процвітати, я не знаю, чим це закінчиться», – додала Пріцкер.

Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.