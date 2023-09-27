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Україна має «надзвичайний потенціал», компанії США хотіли б інвестувати, але потрібні реформи – Пріцкер
Американські приватні компанії хотіли б інвестувати в українську енергетику, житло, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин, але Україна повинна провести реформи у підзвітності та прозорості, щоб зробити такі інвестиції безпечними, заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Про це повідомляє агенція Reuters.
За її словами, підготовку до відновлення України після війни з Росією слід розпочати зараз, незважаючи на те, що бойові дії тривають.
«Основна увага полягає в тому, щоб забезпечити, щоб відновлення відбувалося відповідно до найкращих міжнародних практик, що включає реформи, які забезпечують прозорість і підзвітність. Таким чином, реформи та відновлення йдуть рука об руку», – сказала Пріцкер.
Вона не дала оцінки щодо того, скільки фінансів знадобиться для відновлення України після російського вторгнення, але Світовий банк раніше прогнозував, що потреби значно перевищують 400 мільярдів доларів.
«Потенціал України – надзвичайний. Вона має величезні можливості в сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, критично важливих мінералах і в низці різних секторів. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, потрібно виконати попередню роботу, яка може успішно проходити вже зараз, і український уряд готовий прийняти цей виклик», – сказала вона.
Пріцкер сказала, що з моменту призначення її на посаду спецпредставника США вона зустрілася з 30 приватними компаніями, які бажають взяти участь у реконструкції.
«Усі бачать можливість, і мене надихнула зацікавленість приватного сектору в спробі вирішити цю проблему. Це вимагає певних змін в законодавстві України. Це вимагає певного партнерства уряду з приватним сектором, а потім вимагає, щоб приватний сектор функціонував», – зазначила вона.
При цьому, за її словами, дехто недооцінює важливість України для Заходу і що країні потрібно буде не лише пережити війну, але й економічно процвітати.
«Український народ зазнав нападу, тому що він хоче бути частиною Європи і хоче бути демократичною нацією. Якщо ми не будемо протистояти такій агресії, це загроза такому способу життя для всіх. Якщо ми не допоможемо Україні не просто вижити, не тільки впоратися з цим у військовому плані, але й економічно процвітати, я не знаю, чим це закінчиться», – додала Пріцкер.
Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.
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- Голос Америки
Другі дебати республіканців на президентську номінацію від партії. Чого очікувати Україні?
Сім політиків візьмуть участь у других дебатах претендентів-республіканців, які прагнуть стати єдиним кандидатом від партії. В дебатах 27 вересня візьмуть участь губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, підприємець Вівек Рамасвамі, колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та губернатор Північної Дакоти Даґ Берґум.
Вони змогли виконати усі вимоги, висунуті Республіканською національною конвенцією для претендентів, які хочуть брати участь у дебатах. Інший претендент, Аса Гатчінсон, який з’явився на дебатах у серпні, не зміг виконати умови для участі цього разу і не буде присутній на дебатах.
Також у дебатах не братиме участь колишній президент США Дональд Трамп, який, згідно з опитуваннями, є лідером серед республіканців на здобуття партійної номінації на кандидатуру у президенти. Трамп випереджає інших щонайменше на 40% у боротьбі за номінацію відповідно до опитувань громадської думки, проведених днями медійними організаціями NBC News та The Washington Post/ABC News, зазначає мережа CNN.
Таким чином, вказує CNN, дебати 27 вересня, які Трамп вже охрестив “дурними” та подібними на “співбесіду на роботу”, стануть змаганням за друге місце після Трампа і дадуть можливість остаточному переможцю виступити певною альтернативою Трампу в межах республіканської партійної номінації.
Що стосується України й російської війни, усі кандидати висловили свою позицію, яку коротко наведено нижче, і яку вони очікувано продовжать відстоювати протягом дебатів 27 вересня.
Кріс Крісті, колишній губернатор штату Нью-Джерсі, раніше відвідав Україну та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він вважає, що підтримка України є важливою для американського глобального лідерства, і схарактеризував війну з Росією як “проксі-війну” проти Китаю. Він звинувачує адміністрацію президента Байдена в наданні лише мінімальної підтримки та хоче збільшити військову допомогу Україні.
Рон Десантіс, губернатор Флориди, хоче зменшити участь США у війні в Україні, яку він назвав “територіальною суперечкою”, хоча згодом засудив російське вторгнення. Він вважає, що європейські союзники та союзники США по НАТО повинні взяти на себе ініціативу у відповідь на війну і схвалює припинення вогню.
Ніккі Гейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни, вважає, що підтримка українського спротиву російському вторгненню відповідає національним інтересам США та стримує подальшу агресію з боку інших країн-суперників Америки, таких як Китай. Вона критикує адміністрацію Байдена за недостатню підтримку України та хоче прискорити шлях України до членства в НАТО.
Майк Пенс, колишній віцепрезидент США, свого часу відвідав Україну і зустрівся з Зеленським. Він звинуватив адміністрацію Байдена у занадто повільному наданні військової допомоги. Він вважає, що підтримка України Сполученими Штатами має вирішальне значення для збереження глобального лідерства Америки та стримування майбутніх спроб інших країн змінити міжнародні кордони силою. Він розкритикував Трампа за характеристику президента Росії Володимира Путіна як “генія”, але виключив відряджання американських військ до України або надання Україні членства в НАТО, поки триває війна.
Вівек Рамасвамі, підприємець, засуджує російське вторгнення, але виступає проти військової допомоги Україні оскільки це, на його думку, відволікає й відтягує ресурси від американських інтересів. Він підтримує передачу частини території України Росії та недопущення членства України в НАТО в обмін на мирну угоду та відновлення договору про ядерні стратегічні наступальні озброєння між США і Росією.
Тім Скотт, сенатор від Південної Кароліни, підтримує продовження військової допомоги Україні для захисту американських принципів і стримування Росії від нападів на союзників по НАТО. Він звинувачує адміністрацію Байдена в тому, що вона надає занадто мало допомоги та робить недостатньо, щоб пояснити американцям їхній національний інтерес у підтримці України.
Даґ Берґум, губернатор Північної Дакоти, раніше заявляв, що його мета — якомога швидше “закінчити цю війну”, а також, що зобов'язання США перед західною Європою є "значними", враховуючи, що Америка є членом НАТО, і в регіоні є багато американських союзників. Берґум також зауважив, що важливо підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, однак, не можна виписувати Україні “необмежений чек”, тобто, необмежену підтримку.
Дональд Трамп, колишній президент США, вважає, що Україна не є життєво важливим інтересом США, і що Сполучені Штати витрачають занадто багато ресурсів на військову допомогу Україні. Він хвалився своїми хорошими стосунками з Путіним, якого назвав “генієм”, і стверджує, що міг би закінчити війну протягом 24 годин, змусивши Путіна і Зеленського сісти за стіл переговорів. Раніше Трамп припустив, що “російськомовні території” в Україні можуть бути передані Росії в рамках угоди.
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- Голос Америки
Гілларі Клінтон нагадала Путіну про НАТО, а Кремль згадав їй кнопку "перезавантаження"
Під час відкриття свого офіційного портрета у Державному департаменті США колишня очільниця зовнішньополітичного відомства та кандидатка в президенти США на виборах 2016 року від Демократичної партії, Гілларі Клінтон у своїй промові говорила про війну в Україні та американську зовнішню політику, повідомляє The Guardian.
Клінтон сказала, що президент США Джо Байден дотримується багатьох пріоритетів адміністрації Обами, в якій вона була головним дипломатом США, а він був віцепрезидентом.
«Захищати демократію в Україні, розширювати НАТО – до слова, шкода, Володимире, ти сам на себе це накликав», – сказала вона, посилаючись на той факт, що кількість членів НАТО зросла після повномасштабного вторгнення Росії, чим викликала сміх і оплески.
"Ми завжди говорили: «Людей не змушують вступати в НАТО». Люди вибирають і хочуть приєднатися до НАТО", - додала вона. Україна також прагне стати членом західної оборонної організації.
Клінтон описала те, що вона вважає спільними пріоритетами Байдена та Обами: «розширення НАТО, протистояння російській агресії та управління викликами з боку Китаю».
У відповідь в середу прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що пані Клінтон відома в Росії своїми спробами перевернути все з ніг на голову, але найбільше її помилкою 2009 року, коли символічну кнопку, призначену для позначення "перезавантаження" американсько-російських відносин, замість цього було позначено російською як "перевантаження".
Клінтон також використала нагоду відкриття свого портрета, щоб висловити несхвалення зовнішньої політики колишнього президента США Дональда Трампа.
Вона припустила, що, можливо, виникли сумніви щодо здатності США заручитися підтримкою союзників для України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році через спадщину Трампа відчуження партнерів.
«Люди, можливо, сумнівалися в цьому, тому що ми спалили стільки мостів з нашими союзниками та нашими друзями», — сказала вона.
«Відновити зовнішню політику, яка насправді привертає людей до нас, а не відштовхує їх, вважалося б надзвичайно складним. І справді це було, але це було зроблено», – додала вона, подякувавши нинішньому держсекретарю Ентоні Блінкену за «допомогу у відновленні авторитету Америки».
В матеріалі використані джерела Reaters та Associated Press.
Президент США Джо Байден взяв участь у страйку UAW. Відео
Джо Байден взяв участь у страйку UAW. Ледь не вперше в історії президент США бере участь у такому заході. UAW (Об’єднані працівники автомобільної промисловості) проводить страйк проти великої трійки автовиробників: General Motors, Stellantis (колишній Chrysler) та Ford Motor Company.
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