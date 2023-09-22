"Спринт і марафон". Три фактори успіху України назвала нова представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер

Відбудова України - тема, яку активно обговорювали під час візиту президента України Володимира Зеленського до США. Своє бачення шляху України до успіху озвучила новопризначена представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на круглому столі з економічного відновлення України в Нью-Йорку. Вона також взяла участь в зустрічі президента США Джо Байдена із Зеленським у Вашингтоні.

Переконати інвесторів вкладати в Україну кошти - це і спринт і марафон, каже Пріцкер. Вона переконана - саме зараз час для реформ та зближення з Європою. А міжнародний бізнес, який працює в Україні, покладає на неї надії на прискорення реформ в Україні. "Її роль зараз - це почути бізнес в Україні", - говорить президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Пріцкер назвала три напрямки дій які, на її думку, створять умови для зростання бізнесу і інвестицій до України. Серед них:

- Європейська інтеграція. "Навіть під час і точно після того, як Росія програє свою загарбницьку війну, Україна має умови економічного зближення з Європою: освічена талановита робоча сила, родюча земля, видобування природних ресурсів та доступ до єдиного європейського ринку. Це складові успіху. Вони є навіть зараз".

- Реформи. Зараз, каже Пріцкер, Україна має "вікно можливостей для реформ". "Глибокий патріотизм українського народу та національний консенсус об'єднані на користь проведення реформ, які створюють умови для майбутнього успіху України. І ми всі знаємо, що ці реформи мають відповідати очікуванням приватного сектору, щоб бізнесу було комфортно в цьому середовищі і він був готовий ризикувати і інвестувати".

- Спринт та марафон. Так охарактеризувала Пріцкер політику економічне відновлення України. "Маємо планувати європейську Україну інтегровану до світових ринків з довгостроковим сталим розвитком на основі чистих, цифрових, конкурентних технологій. Це марафон. А, щоб ви знали, я марафонниця. Однак, потрібні також і результати прямо зараз, надати імпульс відновленню, щоб українці могли впевнено повертатись додому і починати будувати на майбутнє. Це спринт".

В бізнесі очікують, що Пріцкер активно працюватиме із покращення бізнес-середовища в Україні й дослухатиметься до тих компаній, які вже працюють в країні, каже Гундер в інтерв'ю Голосу Америки.

"Спочатку її головний фокус буде на компаніях, які вже працюють в Україні, щоб це були найкращі амбасадори", - додає він.

Гундер каже, хоча Пріцкер працюватиме на пів ставки, але "дуже активно подорожуватиме і, думаю, що дуже скоро оголосять дату, коли вона приїде в Україну".

Американський бізнес, який працює в Україні сподівається, що Пріцкер спонукатиме уряд до реформ.

"Вона підтримуватиме бізнес, але також займатиметься підтримкою реформ. Надзвичайно важливо, щоб зараз реформи відбулися, і це відбулося саме для українців. Ми бачимо, що існує попит на ці реформи, щоб Україна реформувалася, щоб інвестори почували себе комфортно, щоб заходили до країни", - каже Гундер.

Коментуючи призначення Пріцкер, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що вона - найкраща кандидатура, щоб очолити координацію міжнародних зусиль та зусиль в США з економічного відновлення України.

"Найбільший скарб України - люди", - додав Блінкен. Він наголосив: попри значну шкоду, якої російська загарбницька війна завдала українській економіці, українці вже відбудовують втрачене і "будують із поглядом у майбутнє".