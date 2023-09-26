В Словаччині до влади хоче повернутися Фіцо і припинити допомогу Україні

Розклад сил перед парламентськими виборами у Словаччині вказує на можливість повернення до влади колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який каже про наміри переглянути зовнішньополітичний курс Братислави і зокрема відмовитися від активної підтримки України.

Опитування перед голосуванням 30 вересня показували лідерство (понад 20%) очолюваної Робертом Фіцо партії Смер - соціальна демократія.

Можлива зміна політики Словаччини - країни з понад п’ятимільйонним населенням - члена ЄС і НАТО, що межує з Україною, стала б новим чинником у Європейському Союзі.

Досі серед країн ЄС лише уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном відверто виступав проти санкцій ЄС щодо Росії і проти військової допомоги Україні.

Риторика лунає чітко проросійська з усім тим, як каже Орбан: що треба припинити війну і досягти миру, але майже не критикуючи те, що робить Росія.

Від початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Словаччина була серед країн, які надавали велику допомогу українцям, відкривши свої кордони для біженців, підтримуючи санкції ЄС проти Росії, і постачаючи Україні зброю.

Але Роберт Фіцо подібно до Віктора Орбана каже своїм співвітчизникам, що зростання цін та інші економічні труднощі словаків є наслідком політики Європейського Союзу і обіцяє «боротися з Брюсселем».

Смер виступає за більшу роль держави в економіці, а також проголошує соціальний захист «вразливих груп населення».



Роберт Фіцо наприклад доводить в дописах у Фейсбуку, що «антиросійські санкції» ЄС, а також європейські програми захисту клімату з обмеженнями викопних джерел енергії, призвели до того, що, як він стверджує, «Росія економічно зростає, а ЄС йде в рецесію».

Словацький журналіст Андрей Матішак говорить, що партія Смер стала «відкрито антиукраїнською і навіть можна сказати проросійською».

«Вони, наприклад, кажуть, що якщо вони урядуватимуть, то не надаватимуть Україні жодної військової допомоги. Це легка обіцянка, бо на цей час ми вже передали все, що мали і не готові віддавати нещодавно отримані від Німеччини танки Леопард. Але риторика лунає чітко проросійська з усім тим, як каже Орбан: що треба припинити війну і досягти миру, але майже не критикуючи те, що робить Росія», - розповідає Андрей Матішак зі словацької щоденної газети «Правда».

Роберт Фіцо та його соратники подібно до Орбана та угорської партії Фідес також критикують США, а однією з найнагальніших загроз для Словаччини називають імміграцію.

Партія Смер у вересні закликала закрити кордон з Угорщиною через те, що було названо напливом нелегальних мігрантів.

Спроба повернення до влади

Роберт Фіцо - один з найвідоміших політиків у Словаччині, який був прем’єр-міністром 2006-2010, а згодом 2012-2018 року.

Він пішов у відставку вимушено внаслідок масових протестів після вбивства в лютому 2018 р. журналіста Яна Куцяка, який розслідував корупцію, та його нареченої.

Ян Куцяк співпрацював з OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project (Проект висвітлення організованої злочинності та корупції), досліджуючи інтереси італійського мафіозного угрупування “Ндранґета” у Словаччині.

Оцінюючи виборчу кампанію, словацький аналітичний центр Globsec пише, що партія Смер викликає «серйозну стурбованість щодо пов’язаності членів партії з корупцією, поширенням дезінформації та прокремлівських тверджень, водночас з виступами за припинення військової допомоги Україні».

У разі успіху на виборах партія Смер напевне була б змушена створювати коаліцію і можливо після запальної кампанії під впливом союзників в уряді Роберт Фіцо приглушив би свою проросійську, антиукраїнську та критичну риторику щодо НАТО і ЄС.

Андрей Матішак вказує, що подальша підтримка Словаччиною України буде певною мірою залежати від того, які ще партії увійдуть в уряд.

«Але я вважаю, що реалії такі, що підтримка України з боку Словаччини напевне буде меншою», - прогнозує журналіст.

Соціологічні дослідження показували, що у Словаччині і досі були досить поширені настрої скептичні щодо підтримки України.

В одному з останніх опитувань служби Євробарометр у відповідь на запитання, чи згодні вони з тим, що Європейський Союз повинен і далі підтримувати Україну більшість словаків 51% відповіли ствердно, але цей показник нижчий ніж у багатьох інших країнах ЄС.

Словаччина перебуває в нижчій частині показників підтримки України у порівнянні з такими кранами як, наприклад, Португалія і Фінляндія, де згоду з тим твердженням підтримали відповідно 90% португальців і 88% фінів.