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Студія Вашингтон

Далекобійні ракети для України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Далекобійні ракети для України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Далекобійні ракети для України від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські ЗМІ повідомляють, що Джо Байден пообіцяв надати Україні невелику партію далекобійних ракет ATACMS. Білий дім поки не підтверджує такого рішення. Володимир та Олена Зеленські подякували американському народу за підтримку України на церемонії в Національних архівах США

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