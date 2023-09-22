Президент Зеленський в Канаді вперше під час російського вторгнення

Президент України Володимир Зеленський після перебування у США прибув до Канади з першим візитом в ту країну за час відкритого російського вторгнення в Україну, а попередній його президентський візит в ту країну був 2019 року.

Увечері у четвер в аеропорту Оттави його зустрів прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Приблизно 1,4 млн канадців мають українське коріння і зокрема заступниця прем’єр-міністра Христя Фріланд, яка також вітала президента Зеленського та його дружину.

Зеленський виступить у канадському парламенті, що буде його першим особистим зверненням до канадських законотворців після промови у березні минулого року з допомогою відеозв’язку.

«Канада і далі буде підтримувати Україну стільки, скільки буде треба і завжди твердо стоятиме на захисті верховенства закону та світового порядку основаного на правилах», - сказав Трюдо того журналістам у Нью-Йорку, де світові лідери брали участь в Генеральній асамблеї ООН.

Канадські урядові джерела повідомляють, що Оттава оголосить додаткову допомогу Україні, яка може включати зокрема військову техніку, а також сприяння в навчанні пілотів на літаках F-16 і з придбанням систем протиракетної оборони.

Агенція Reuters, повідомляючи про візит Зеленського, підкреслює, що Канада є близькою союзницею України і зауважує там «йому гарантовано тепліший прийом, ніж той, який був від деяких політиків у США скептичних стосовно надання додаткової військової допомоги».

Але Reuters також зауважує, що попри більшу політичну єдність канадських політиків стосовно підтримки України, Канада не має таких потужних можливостей, які є у США.

Канада надала Україні допомоги на понад 8,9 мільярда канадських доларів ($6,6 млрд доларів США), і уряд Трюдо називає це найбільшою прямою фінансовою допомогою у перерахунку на душу населення з поміж держав G7.