Актуально
Президент Зеленський в Канаді вперше під час російського вторгнення
Президент України Володимир Зеленський після перебування у США прибув до Канади з першим візитом в ту країну за час відкритого російського вторгнення в Україну, а попередній його президентський візит в ту країну був 2019 року.
Увечері у четвер в аеропорту Оттави його зустрів прем’єр-міністр Джастін Трюдо.
Приблизно 1,4 млн канадців мають українське коріння і зокрема заступниця прем’єр-міністра Христя Фріланд, яка також вітала президента Зеленського та його дружину.
Зеленський виступить у канадському парламенті, що буде його першим особистим зверненням до канадських законотворців після промови у березні минулого року з допомогою відеозв’язку.
«Канада і далі буде підтримувати Україну стільки, скільки буде треба і завжди твердо стоятиме на захисті верховенства закону та світового порядку основаного на правилах», - сказав Трюдо того журналістам у Нью-Йорку, де світові лідери брали участь в Генеральній асамблеї ООН.
Канадські урядові джерела повідомляють, що Оттава оголосить додаткову допомогу Україні, яка може включати зокрема військову техніку, а також сприяння в навчанні пілотів на літаках F-16 і з придбанням систем протиракетної оборони.
Агенція Reuters, повідомляючи про візит Зеленського, підкреслює, що Канада є близькою союзницею України і зауважує там «йому гарантовано тепліший прийом, ніж той, який був від деяких політиків у США скептичних стосовно надання додаткової військової допомоги».
Але Reuters також зауважує, що попри більшу політичну єдність канадських політиків стосовно підтримки України, Канада не має таких потужних можливостей, які є у США.
Канада надала Україні допомоги на понад 8,9 мільярда канадських доларів ($6,6 млрд доларів США), і уряд Трюдо називає це найбільшою прямою фінансовою допомогою у перерахунку на душу населення з поміж держав G7.
Всі новини дня
"Спринт і марафон". Три фактори успіху України назвала нова представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер
Відбудова України - тема, яку активно обговорювали під час візиту президента України Володимира Зеленського до США. Своє бачення шляху України до успіху озвучила новопризначена представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на круглому столі з економічного відновлення України в Нью-Йорку.
Переконати інвесторів вкладати в Україну кошти - це і спринт і марафон, каже Пріцкер. Вона переконана - саме зараз час для реформ та зближення з Європою. А міжнародний бізнес, який працює в Україні, покладає на неї надії на прискорення реформ в Україні. "Її роль зараз - це почути бізнес в Україні", - говорить президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.
Пріцкер назвала три напрямки дій які, на її думку, створять умови для зростання бізнесу і інвестицій до України. Серед них:
- Європейська інтеграція. "Навіть під час і точно після того, як Росія програє свою загарбницьку війну, Україна має умови економічного зближення з Європою: освічена талановита робоча сила, родюча земля, видобування природних ресурсів та доступ до єдиного європейського ринку. Це складові успіху. Вони є навіть зараз".
- Реформи. Зараз, каже Пріцкер, Україна має "вікно можливостей для реформ". "Глибокий патріотизм українського народу та національний консенсус об'єднані на користь проведення реформ, які створюють умови для майбутнього успіху України. І ми всі знаємо, що ці реформи мають відповідати очікуванням приватного сектору, щоб бізнесу було комфортно в цьому середовищі і він був готовий ризикувати і інвестувати".
- Спринт та марафон. Так охарактеризувала Пріцкер політику економічне відновлення України. "Маємо планувати європейську Україну інтегровану до світових ринків з довгостроковим сталим розвитком на основі чистих, цифрових, конкурентних технологій. Це марафон. А, щоб ви знали, я марафонниця. Однак, потрібні також і результати прямо зараз, надати імпульс відновленню, щоб українці могли впевнено повертатись додому і починати будувати на майбутнє. Це спринт".
В бізнесі очікують, що Пріцкер активно працюватиме із покращення бізнес-середовища в Україні й дослухатиметься до тих компаній, які вже працюють в країні, каже Гундер в інтерв'ю Голосу Америки.
"Спочатку її головний фокус буде на компаніях, які вже працюють в Україні, щоб це були найкращі амбасадори", - додає він.
Гундер каже, хоча Пріцкер працюватиме на пів ставки, але "дуже активно подорожуватиме і, думаю, що дуже скоро оголосять дату, коли вона приїде в Україну".
Американський бізнес, який працює в Україні сподівається, що Пріцкер спонукатиме уряд до реформ.
"Вона підтримуватиме бізнес, але також займатиметься підтримкою реформ. Надзвичайно важливо, щоб зараз реформи відбулися, і це відбулося саме для українців. Ми бачимо, що існує попит на ці реформи, щоб Україна реформувалася, щоб інвестори почували себе комфортно, щоб заходили до країни", - каже Гундер.
Коментуючи призначення Пріцкер, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що вона - найкраща кандидатура, щоб очолити координацію міжнародних зусиль та зусиль в США з економічного відновлення України.
"Найбільший скарб України - люди", - додав Блінкен. Він наголосив: попри значну шкоду, якої російська загарбницька війна завдала українській економіці, українці вже відбудовують втрачене і "будують із поглядом у майбутнє".
- Голос Америки
Що у новому пакеті допомоги Україні від Пентагона?
Міністерство оборони оприлюднило повідомлення про те, з чого складатиметься додатковий пакет допомоги у сфері безпеки, про який у четвер оголосив президент США Джо Байден.
У повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства оборони США мовиться, що цей пакет включає додаткові можливості для зміцнення протиповітряної оборони України, оскільки вона стикається з жорстокими повітряними нападами з боку Росії.
Також Пентагон посилає в Україну покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), протитанкову зброю та інше обладнання, необхідне для того, щоб допомогти Україні протистояти російській загарбницькій війні проти неї.
Можливості в цьому пакеті, оціненому в 325 мільйонів доларів США, включають:
– ракети ППО АІМ-9М;
– додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
– системи ППО Avenger;
– кулемети калібру .50 для протидії безпілотним літальним системам;
– 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM;
– артилерійські снаряди калібру 105 мм;
– протитанкові ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
– протитанкові системи Javelin і AT-4;
Також США відправлять в Україну
– понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
– 59 легких тактичних автомобілів;
– підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
– запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Цей пакет допомоги у сфері безпеки використовуватиме допомогу, яка була раніше дозволена в рамках президентських повноважень, що означає, що зброя надійде зі складів США і буде готова до відправлення впродовж короткого часу.
За даними Пентагона, це оголошення є сорок сьомим траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.
Раніше сьогодні речник Пентагона Пет Райдер заявив на брифінгу у Пентагоні, що американські танки Abrams, "прибудуть в Україну найближчими днями та тижнями". Також він зазначив, що українські пілоти незабаром розпочнуть підготовку на літаках F-16.
Українська сторона неодноразово просила надати їй літаки F-16 та ракети дальньої дії ATACMs, але радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив на брифінгу 21 вересня, що США допоможуть зміцнити захист України, але тим часом без АTACMs.
Дивіться також:
- Голос Америки
США оголосили пакет безпекової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів
Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер оголосив про виділення Україні 128 мільйонів доларів США на нову безпекову допомогу, а також 197 мільйонів доларів на зброю та обладнання.
Повідомлення пролунало на тлі візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому, де він зустрівся з президентом Джо Байденом.
Під час зустрічі Байден підтвердив прихильність США та їхніх партнерів довгостроковій підтримці України.
«Ми прагнемо побудувати сили, здатні забезпечити довгострокову безпеку України, спроможні стримувати майбутні загрози суверенітету, територіальній цілісності та свободі — які виникають зараз, – сказав Байден.
Він додав, що йдеться про «майбутнє свободи», і Америка ніколи зречеться своїх зобов'язань.
«Саме тому через 575 днів ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати вас, пане президенте», – сказав Байден, звертаючись до Зеленського.
Зеленський своєю чергою подякував Байдену та американському народу за підтримку.
«Нема ані душі в Україні, яка не була б вдячна тобі, Америко, людям, які допомагають нам не, тому що мусять, а тому, що їхнє серце не дозволяє їм вчинити інакше», – сказав Зеленський.
У повідомленні використано інформацію CNN, AP, New York Times.
"Прокинься” у Лос-Анджелесі — спортивний проєкт для українців. Відео
Щосуботи зранку фітнес-тренер Андрій Хомицький проводить тренування для українських іммігрантів та переселенців. Спортом не лише загартовують тіло, а й підтримують психологічне здоров'я та знаходять дружбу. Далі дивіться у сюжеті Христини Шевченко.
Форум