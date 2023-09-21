Зеленський у Білому домі: Байден оголосить нову допомогу. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США допоможуть зміцнити захист України перед суворою зимою, але наразі без ATACMs – Білий дім. Навчання українських пілотів у США розпочнеться через кілька тижнів – Пентагон. Перед візитом до Білого дому президент України Володимир Зеленський провів переговори із законодавцями у Конгресі – подробиці із місця подій. Новопризначена представниця США з питань економічного відновлення України – про реформи на шляху до відбудови України. Хто замінить генерала Марка Міллі у Пентагоні? Напруга між Варшавою та Києвом: наскільки глибокі корені суперечки?
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вересень 20, 2023
Зеленський в ООН, реакція Польщі на його промову. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 19, 2023
Зеленський, Байден в ООН, підсумки «Рамштайн». ЧАС-ТАЙМ
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вересень 18, 2023
Українські питання на Генасамблеї ООН: чого очікувати. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 15, 2023
Білий дім підтвердив Зустріч Байдена та Зеленського у США. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 14, 2023
Атака ЗСУ поблизу Євпаторії – реакція Заходу. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 13, 2023
Ілон Маск. Севастополь. Реакції у США. ЧАС-ТАЙМ