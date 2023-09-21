Зеленський у Білому домі: Байден оголосить нову допомогу. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США допоможуть зміцнити захист України перед суворою зимою, але наразі без ATACMs – Білий дім. Навчання українських пілотів у США розпочнеться через кілька тижнів – Пентагон. Перед візитом до Білого дому президент України Володимир Зеленський провів переговори із законодавцями у Конгресі – подробиці із місця подій. Новопризначена представниця США з питань економічного відновлення України – про реформи на шляху до відбудови України. Хто замінить генерала Марка Міллі у Пентагоні? Напруга між Варшавою та Києвом: наскільки глибокі корені суперечки?