Нагірний Карабах. Азербайджан заявив про домовленість щодо припинення вогню

Україна не готова на будь-які територіальні компроміси у переговорах із Росією, але закликає експрезидента США Дональда Трампа поділитись своїм баченням мирного врегулювання російської війни.

Про це в інтерв'ю CNN розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на прохання прокоментувати заяви Трампа, що він "дуже добре розуміється" із президентом РФ Путіним і із Зеленським.

Тоді Трамп також сказав, що має ідеї досягнення "справедливого" миру в Україні, однак не повідомив деталей. "Я б завів його в кімнату. Я б зібрав там Зеленського. Я звів би їх разом. І я б домовився", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC. Видання нагадує, що після початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Трамп, який зараз має найвищі рейтинги серед республіканських кандидатів на президентських виборах 2024, назвав Путіна "кмітливим", а його війну - "геніальною".

Якщо у нього є план, то чого боятись і для чого чекати?

"Кожна людина має право на свою думку, і він має право на те, що він говорить, але він не (перебуває) у війні, і мені здається, що ми не можемо порівнювати виклики всередині будь-якої держави, як і війну на території будь-якої держави", - сказав в інтерв'ю CNN Зеленський і пояснив, що коли починається війна, всі інші важливі у мирний час питання відходять на другий план: "Всі просто захищають дітей".

"Перш за все, я не розумію, в чому деталі його ідеї, тому що якщо у нього є план, то чого боятись і для чого чекати? Якщо до виборів ще майже рік у Сполучених Штатах, то якщо у нього дійсно є гарні ідеї, він може з нами поділитись, поділитись зі світом... Ми не знаємо, хто переможе на виборах, але він каже: "Я віддаю ідею, тому що я хочу, щоб збереглось максимум життів". Тому він публічно може поділитись ідеєю зараз, щоб не гаяти час, не втрачати людей", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що привітає план Трампа, якщо він дійсно полягає в тому, щоб зупинити агресію Росії і вберегти життя, як забрати росіян з території України: "Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території та віддати Путіну, це не формула миру".

Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території та віддати Путіну, це не формула миру

Зеленський також додав, що вестись на ядерні погрози РФ та глави Кремля - небезпечно: "Він багато разів публічно казав, що він може застосувати ядерну зброю у Європі чи в іншому місці, там, де він вважатиме за потрібне, і це значить, що країни, включаючи ЄС і США, бояться, тому що люди бояться таких меседжів. То ми готові дати Путіну те, що він хоче? Якщо ми вестимемо переговори із Путіним (після таких погроз), він зможе висунути новий список своїх "вимог" будь-якій іншій країні".

Відповідаючи на запитання про те, чи можливий цього року великий прорив у контрнаступі ЗСУ, Зеленський відповів, що ніхто не може спрогнозувати цього, але він сподівається на це. Український президент також сказав, що він як і раніше зосереджується на проханнях до США про надання ракет великої дальності. Він пообіцяв, що Україна не спрямовуватиме їх на міжнародно визнану територію Росію, натомість це урівняє можливості Україні на полі бою. "Для нас буде втратою", якщо цю зброю не буде надано, сказав Зеленський, додавши, що це призведе до "більших втрат на полі бою та в інших місцях".

Люди бояться таких меседжів. То ми готові дати Путіну те, що він хоче?

Нагадаємо, радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні, але Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що США не планують оголошувати ATACMS для України під час візиту Зеленського до Білого дому.

Відповідаючи на запитання щодо атак Києва по російських позиціях у незаконно анексованому Криму, Зеленський підкреслив, що це законні цілі, адже звідти сили РФ здійснюють обстріли по мирних жителях в Україні.

Зеленський також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема американської системи Patriot, для захисту цивільних.

Напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" також відзначив особливу роль систем ППО. "Протиповітряна оборона й надалі залишатиметься найбільшою потребою України для захисту неба, мирного населення, а також невинних людей далеко за межами поля бою", — заявив він і закликав союзників надати Україні більше боєприпасів для протиповітряної оборони.