Актуально
32 держави виступають на боці України в найвищому суді ООН проти Росії
Найвищий суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі став місцем небувалого вияву міжнародної солідарності на підтримку позову однієї держави проти іншої: України проти Росії зі звинуваченнями щодо російського нападу на Україну.
Росія веде війну проти моєї країни в імʼя жахливої брехні про те, що Україна вчиняє геноцид проти власного народу. Ця брехня стала приводом для агресії.Антон Кориневич
Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду (ООН) в Гаазі через день після початку відкритого російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
У березні того ж року суд оголосив тимчасове рішення з вимогою до Росії припинити бойові дії проти України, але Москва відмовилася це виконувати.
Українські представники стверджують, що всі російські виправдання для нападу незаконні і підкреслюють, що зокрема Москва вдалася до «жахливої брехні», проголосивши одним з приводів для вторгнення захист етнічних росіян в Україні від загрози геноциду.
«Девʼять років ми терпіли брехню про геноцид з найвищих щаблів російської влади. Півтора року ми зазнаємо жахливого нападу через ту брехню. Тому Україна просить, щоб Суд міг вирішити цей спір», - сказав український представник Антон Кориневич на цьому етапі слухань, які триватимуть до 27 вересня.
До українського позову проти Росії впродовж понад року долучилися загалом тридцять дві країни і їхні представники виступили в Гаазі.
І Україні, і Росія підписали та зобов’язані виконувати конвенцію ООН щодо геноциду.
Українська сторона в цій справі, домагається, щоб Міжнародний суд повністю розглянув позов і присудив покарання - репарації від Росії на користь України.
Росія доводить, що Міжнародний суд взагалі не має підстав розглядати український позов.
Рішення суду щодо розгляду справи по суті очікують через кілька місяців, а загалом такий судовий процес може тривати кілька років.
Всі новини дня
“Рамштайн-15”: Результати переговорів представників понад 50 країн контактної групи з оборони України. Відео
Американські танки Абрамс «скоро» будуть в Україні, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін в Німеччині на військовій базі Рамштайн, де відбулась 15 зустріч представників понад 50 країн контактної групи з оборони України.
Головні меседжі підтримки України, що пролунали на Генасамблеї ООН. Відео
Світ не має права відмовитись від основних принципів Статуту ООН про недоторканність кордонів і дозволити Росії продовжувати агресію в Україні "без жодних наслідків". Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу на 78-й Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
- Голос Америки
"Злу вірити не можна – запитайте у Пригожина, чи можна вірити обіцянкам Путіна" — Володимир Зеленський. Відео
"Вперше в сучасній історії ми маємо реальний шанс припинити агресію на умовах нації, на яку напали. Злу вірити не можна – запитайте у Пригожина, чи можна вірити обіцянкам Путіна" — Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.
- Голос Америки
“Запитайте у Пригожина” – Зеленський в ООН закликав утриматись від домовленостей з Путіним
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 78-їй Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що йому відомо про “тіньові” спроби домовленостей з Росією і застеріг не вірити президенту Росії Володимиру Путіну.
Зеленський закликав країни-члени ООН спільно протистояти агресору та додав: “Мені відомо про спроби деяких тіньових справ за лаштунками. Але злу вірити не можна”.
“Запитайте у Пригожина, чи можна довіряти обіцянкам Путіна”, – пожартував Зеленський.
“Поки Росія штовхає світ до “останньої війни”, Україна робить усе, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну державу”, – сказав президент України.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський заявив світовим лідерам на Генеральній асамблеї ООН, що Росія показала своїми агресивними діями, що вона заслуговує на ядерне роззброєння. “Терористи не мають права володіти ядерною зброєю”, - сказав він.
Форум