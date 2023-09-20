32 держави виступають на боці України в найвищому суді ООН проти Росії

Найвищий суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі став місцем небувалого вияву міжнародної солідарності на підтримку позову однієї держави проти іншої: України проти Росії зі звинуваченнями щодо російського нападу на Україну.

Росія веде війну проти моєї країни в імʼя жахливої брехні про те, що Україна вчиняє геноцид проти власного народу. Ця брехня стала приводом для агресії.

Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду (ООН) в Гаазі через день після початку відкритого російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

У березні того ж року суд оголосив тимчасове рішення з вимогою до Росії припинити бойові дії проти України, але Москва відмовилася це виконувати.

Українські представники стверджують, що всі російські виправдання для нападу незаконні і підкреслюють, що зокрема Москва вдалася до «жахливої брехні», проголосивши одним з приводів для вторгнення захист етнічних росіян в Україні від загрози геноциду.

«Девʼять років ми терпіли брехню про геноцид з найвищих щаблів російської влади. Півтора року ми зазнаємо жахливого нападу через ту брехню. Тому Україна просить, щоб Суд міг вирішити цей спір», - сказав український представник Антон Кориневич на цьому етапі слухань, які триватимуть до 27 вересня.

До українського позову проти Росії впродовж понад року долучилися загалом тридцять дві країни і їхні представники виступили в Гаазі.

І Україні, і Росія підписали та зобов’язані виконувати конвенцію ООН щодо геноциду.

Українська сторона в цій справі, домагається, щоб Міжнародний суд повністю розглянув позов і присудив покарання - репарації від Росії на користь України.

Росія доводить, що Міжнародний суд взагалі не має підстав розглядати український позов.

Рішення суду щодо розгляду справи по суті очікують через кілька місяців, а загалом такий судовий процес може тривати кілька років.