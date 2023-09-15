Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих «спостерігачів» під час псевдовиборів РФ на окупованих територіях України

Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE) повідомила, що виявила 34 іноземців неросійського походження, які взяли участь у так званому «міжнародному спостереженні» за російськими псевдовиборами на окупованих українських територіях 8-10 вересня.

Експерти платформи кажуть, що йдеться про громадян США, Франції, Італії, Румунії, Іспанії, Португалії, Сербії, Індонезії, Індії, Мексики та інших країн. У EPDE не лише ідентифікували їхні імена, а й вказали, у якій саме частині окупованої території України вони виступили так званими «спостерігачами».

«Незаконно проникнувши на територію України, всі «міжнародні спостерігачі» порушили українські закони, і ми закликаємо відповідну національну владу поінформувати своїх громадян про наслідки, з якими вони можуть зіткнутися за участь у російській пропагандистській діяльності», – йдеться в повідомленні EPDE.

У Європейській платформі за демократичні вибори зазначають, що точна кількість фіктивних «міжнародних спостерігачів», які взяли участь у російських псевдовиборах на окупованих територіях України, наразі невідома, але «дослідження та аналіз показують, що Кремль відправив чотири групи по 10 «міжнародних спостерігачів» у тимчасово окуповані частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей».

Раніше Європейський союз рішуче засудив проведення на початку місяця російських так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях, назвавши це «марною спробою Росії легітимізувати чи нормалізувати свій незаконний військовий контроль». ЄС також заявив, що не визнає і не «визнаватиме ні проведення цих так званих «виборів», ні їхні результати».

США назвали псевдовибори на окупованих територіях України «нічим іншим, як пропагандистським заходом» і заявили, що «ніколи не визнають претензій РФ на якусь суверенну територію України». США також нагадали «будь-яким особам, які можуть підтримати фіктивні вибори Росії в Україні, у тому числі виступаючи як так звані «міжнародні спостерігачі», що вони можуть піддатися санкціям і візовим обмеженням».