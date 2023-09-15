Вибори у Словаччині 30 вересня позначаться на її підтримці України

Розклад сил перед парламентськими виборами у Словаччині показує можливість повернення до влади колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який говорить про наміри переглянути зовнішньополітичний курс і зокрема відмовитися від активної підтримки України, якою Словаччина була відома досі.

Можлива зміна політики Словаччини - п’ятимільйонної країни в ЄС і НАТО, що межує з Україною, стала б чинником у Євросоюзі зокрема в дискусіях щодо санкцій проти Росії.

Роберт Фіцо подібно до угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана переконує своїх громадян, що зростання цін та інші економічні труднощі є результатом політики Європейського Союзу і просить на виборах 30 серпня мандат для його партії Смер, щоб «боротися з Брюсселем».

Він зокрема стверджує, що «антиросійські санкції» ЄС, а також європейські програми на захист клімату, серед яких відмова від викопних джерел енергії, призвели до того, що, як стверджує Роберта Фіцо, «Росія економічно зростає, а ЄС йде в рецесію».

Фіцо та його соратники також критикують США, а однією з найнагальніших загроз для Словаччини називають імміграцію.

Партія Смер у вересні закликала закрити кордон з Угорщиною через те, що вона називає неконтрольованим напливом нелегальних мігрантів.

Згідно з дослідженнями настроїв виборців Смер зараз може сподіватися на приблизно 20% голосів виборців і з такими результатами їй треба було б створити коаліцію для можливого формування уряду.

Досі серед європейських країн лише уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном відверто виступав проти санкцій ЄС щодо Росії і проти військової допомоги Україні.

Смер (smer - спрямування) називає себе лівою соціал-демократичною партією і виступає за більшу роль держави в економіці, а також за соціальний захист «вразливих груп населення».

Роберт Фіцо, один з найвідоміших політиків у Словаччині, був змушений подати у відставку з посади прем’єр-міністра 2018 року внаслідок масових протестів після вбивства журналіста, який розслідував корупцію, та його нареченої.

Оцінюючи теперішню виборчу кампанію, аналітичний центр Globsec в Братиславі пише, що партія Смер викликає «серйозну стурбованість щодо пов’язаності членів партії з корупцією, поширенням дезінформації та прокремлівських тверджень, водночас виступаючи за припинення військової допомоги Україні».

Соціологічні дослідження показують, що у Словаччині і досі були досить поширені настрої скептичні щодо підтримки України.

В одному з останніх опитувань служби Євробарометр у відповідь на запитання, «чи згодні ви з тим, що Європейський Союз повинен і далі підтримувати Україну?» 51% словаків відповідали ствердно, опинившись в нижчій частині у порівнянні з такими країнами як Португалія і Фінляндія, де згоду з тим твердженням підтримали відповідно 90% португальців і 88% фінів.