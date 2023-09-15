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Вибори у Словаччині 30 вересня позначаться на її підтримці України
Розклад сил перед парламентськими виборами у Словаччині показує можливість повернення до влади колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який говорить про наміри переглянути зовнішньополітичний курс і зокрема відмовитися від активної підтримки України, якою Словаччина була відома досі.
Можлива зміна політики Словаччини - п’ятимільйонної країни в ЄС і НАТО, що межує з Україною, стала б чинником у Євросоюзі зокрема в дискусіях щодо санкцій проти Росії.
Роберт Фіцо подібно до угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана переконує своїх громадян, що зростання цін та інші економічні труднощі є результатом політики Європейського Союзу і просить на виборах 30 серпня мандат для його партії Смер, щоб «боротися з Брюсселем».
Він зокрема стверджує, що «антиросійські санкції» ЄС, а також європейські програми на захист клімату, серед яких відмова від викопних джерел енергії, призвели до того, що, як стверджує Роберта Фіцо, «Росія економічно зростає, а ЄС йде в рецесію».
Фіцо та його соратники також критикують США, а однією з найнагальніших загроз для Словаччини називають імміграцію.
Партія Смер у вересні закликала закрити кордон з Угорщиною через те, що вона називає неконтрольованим напливом нелегальних мігрантів.
Згідно з дослідженнями настроїв виборців Смер зараз може сподіватися на приблизно 20% голосів виборців і з такими результатами їй треба було б створити коаліцію для можливого формування уряду.
Досі серед європейських країн лише уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном відверто виступав проти санкцій ЄС щодо Росії і проти військової допомоги Україні.
Смер (smer - спрямування) називає себе лівою соціал-демократичною партією і виступає за більшу роль держави в економіці, а також за соціальний захист «вразливих груп населення».
Роберт Фіцо, один з найвідоміших політиків у Словаччині, був змушений подати у відставку з посади прем’єр-міністра 2018 року внаслідок масових протестів після вбивства журналіста, який розслідував корупцію, та його нареченої.
Оцінюючи теперішню виборчу кампанію, аналітичний центр Globsec в Братиславі пише, що партія Смер викликає «серйозну стурбованість щодо пов’язаності членів партії з корупцією, поширенням дезінформації та прокремлівських тверджень, водночас виступаючи за припинення військової допомоги Україні».
Соціологічні дослідження показують, що у Словаччині і досі були досить поширені настрої скептичні щодо підтримки України.
В одному з останніх опитувань служби Євробарометр у відповідь на запитання, «чи згодні ви з тим, що Європейський Союз повинен і далі підтримувати Україну?» 51% словаків відповідали ствердно, опинившись в нижчій частині у порівнянні з такими країнами як Португалія і Фінляндія, де згоду з тим твердженням підтримали відповідно 90% португальців і 88% фінів.
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У США страйкують працівники трьох провідних автовиробників
ВЕЙН, штат Мічиган, 15 вересня (Reuters).
Сотні людей, у тому числі працівники нічної зміни, вийшли на мітинг на заводі Ford F.N у місті Вейн, штат Мічиган. Члени профспілки Об’єднаних працівників автомобільної промисловості (UAW) розпочали історичний страйк.
Перший в історії одночасний страйк проти автовиробників «Детройтської трійки», включаючи крім Ford також General Motors та виробника Chrystler компанію Stellantis почався в п’ятницю після того, як профспілка та компанії не змогли домовитися про нові контракти.
«Ось як виглядає об’єднання», – сказав Майк Лестер, учасник мітингу, працівник компанії-постачальника великих автовиробників.
"Ми (тут), щоб забезпечити, що ... Ford платить справедливу частку своїм працівникам".
У четвер виконавчий директор Джим Фарлі попередив про похмурий сценарій, якщо Ford погодиться на вимоги профспілок підвищити зарплати на 40%, припинити багаторівневу систему оплати праці, за якою нові працівники отримують менше ніж ветерани, і відновити пенсійний план.
Пропозиції UAW "виведуть нас з бізнесу", сказав він.
У п'ятницю генеральна директорка General Motors GM.N Мері Барра заявила, що автовиробник готовий продовжити переговори з профспілкою United Auto Workers щодо вирішення питання про страйк.
Барра сказала в ефірі CNBC, що вона "дуже засмучена і розчарована" відходом працівників, представлених профспілкою UAW.
Але президент UAW Шон Фейн сказав, що Ford міг би профінансувати кращу оплату праці та пільги для працівників, якби скоротив викуп акцій та виплати дивідендів акціонерам. У 2022 році Ford повідомив, що повернув інвесторам 2,5 мільярда доларів.
Коли розпочався страйк, Фейн і Деббі Дінгелл, представник Демократичної партії США від Мічигану, відвідали завод Ford у Вейні, де близько 3300 членів UAW збирають популярні позашляховики Bronco та пікапи Ranger.
«Я просто тут, щоб підтримати робітників», — сказав Дінгелл.
«Вони хочуть бачити коригування зарплат відповідно до зростання вартості життя. Вони працюють на конвеєрі... і різні люди працюють на різних рівнях, але виконують однакову роботу. Тому вони хочуть позбутися рівнів і хочуть гарантувати роботу. "
Фейн не виключає більш радикальних дій, таких як повні страйки в масштабах усієї компанії, якщо не буде досягнуто угоди.
Один із прихильників страйкуючих робітників на заводі, 38-річний ветеран GM, який відмовився назвати своє ім’я, сказав, що він не думає, що протести припиняться, доки автовиробники не виконають вимоги профспілки.
"Ми заслуговуємо те, що заслуговуємо", - сказав він.
У п’ятницю президент США Джо Байден відвідає Детройт і прокоментує колективні переговори між Об’єднаними автомобільними працівниками (UAW) і Детройтською трьома автовиробниками, повідомив Білий дім.
Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих «спостерігачів» під час псевдовиборів РФ на окупованих територіях України
Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE) повідомила, що виявила 34 іноземців неросійського походження, які взяли участь у так званому «міжнародному спостереженні» за російськими псевдовиборами на окупованих українських територіях 8-10 вересня.
Експерти платформи кажуть, що йдеться про громадян США, Франції, Італії, Румунії, Іспанії, Португалії, Сербії, Індонезії, Індії, Мексики та інших країн. У EPDE не лише ідентифікували їхні імена, а й вказали, у якій саме частині окупованої території України вони виступили так званими «спостерігачами».
«Незаконно проникнувши на територію України, всі «міжнародні спостерігачі» порушили українські закони, і ми закликаємо відповідну національну владу поінформувати своїх громадян про наслідки, з якими вони можуть зіткнутися за участь у російській пропагандистській діяльності», – йдеться в повідомленні EPDE.
У Європейській платформі за демократичні вибори зазначають, що точна кількість фіктивних «міжнародних спостерігачів», які взяли участь у російських псевдовиборах на окупованих територіях України, наразі невідома, але «дослідження та аналіз показують, що Кремль відправив чотири групи по 10 «міжнародних спостерігачів» у тимчасово окуповані частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей».
Раніше Європейський союз рішуче засудив проведення на початку місяця російських так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях, назвавши це «марною спробою Росії легітимізувати чи нормалізувати свій незаконний військовий контроль». ЄС також заявив, що не визнає і не «визнаватиме ні проведення цих так званих «виборів», ні їхні результати».
США назвали псевдовибори на окупованих територіях України «нічим іншим, як пропагандистським заходом» і заявили, що «ніколи не визнають претензій РФ на якусь суверенну територію України». США також нагадали «будь-яким особам, які можуть підтримати фіктивні вибори Росії в Україні, у тому числі виступаючи як так звані «міжнародні спостерігачі», що вони можуть піддатися санкціям і візовим обмеженням».
Лідери республіканців та демократів у Сенаті закликають погодити допомогу Україні
Лідери республіканців та демократів у Сенаті США виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України. 14-го вересня виступаючи у залі засідань сенатори закликали своїх колег подолати суперечки та погодити законопроєкти про видатки, які включають зокрема й запит Білого дому на додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів.
Так, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл наголошує, що приклад Америки важливий для міжнародної спільноти. Він відповів на критичні зауваження колег про те, що європейці надають менше допомоги, заявивши, що окремі держави дають навіть більше у відносних показниках по відношенню до ВВП.
"Приклад Америки та загрози з боку Росії та Китаю спонукають головних союзників і партнерів у Європі та Азії посилити свої зобов’язання щодо колективної безпеки та різко збільшити інвестиції у власний захист. Варто ще раз підкреслити, що Сполучені Штати не беруть на себе тягар європейців, які нічого не роблять. Насправді, коли йдеться про безпекову допомогу Україні у відношенні до свого ВВП, чотирнадцять наших європейських союзників фактично надають більше ніж ми", - заявив Макконнелл у Сенаті.
Своєю чергою за словами лідера більшості демократів у Сенаті Чака Шумера, головні суперечки зараз відбуваються не в Сенаті, а в Палаті представників, де група крайньо правих республіканців висунула вимоги, за яких вони голосуватимуть за бюджетні питання.
"У Палаті представників республіканці не можуть навіть погодитися щодо початку обговорення законопроєкту про фінансування Міністерства оборони США та нашої розвідки. Вони також проти надання екстреної допомоги нашому демократичному партнеру, який відбивається від російського вторгнення. Справедливості заради, наші колеги-республіканці в Сенаті набагато більше підтримують наших українських друзів, але радикали серед них блокують призначення сотень начальників воєнного керівництва США", - вважає Чак Шумер.
Закликаючи своїх республіканських однопартійців не блокувати допомогу для Києва, Мітч Макконнелл у черговий раз зауважив, що підтримка українців є у прямих інтересах США та партнерів.
"Європа більш ніж вдвічі перевищила американську економічну та гуманітарну допомогу, не кажучи вже про величезні витрати на розміщення мільйонів українських біженців. Але, так само як і США, наші союзники не займаються філантропією. Навіть у Токіо та Сеулі лідери тверезо розраховують свої інтереси. Наші друзі роблять нові історичні інвестиції у розширення арсеналів і модернізацію своїх військ", - підсумував Макконнелл.
Нагадаємо, що до 1-го жовтня Конгрес має погодити бюджет на наступний фінансовий рік. Американські законодавці мають розглянути як мінімум 12 законопроєктів про видатки. Серед них зокрема, оборонний бюджет США, в якому прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, та запит президента Байдена про додаткове фінансування, яке включає 24 мільярди доларів для України.
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Торік пілот РФ ледь не збив літак-розвідник Королівських повітряних сил Британії над Чорним морем. Відео
Ситуація в чорноморському регіоні напружена також у небі. Журналістам ВВС стало відомо, що торік російський пілот ледь не збив літак Королівських повітряних сил Британії, який здійснював розвідку над Чорним морем.
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