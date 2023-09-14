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Болгарія й НАТО обговорюють, як реагувати на «провокаційні дії» Росії в Чорному морі – міністр
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його країна обговорює з союзниками по НАТО можливу реакцію на дії Росії, яка оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства – через навчання російського флоту, які там проходять. Болгарія вважає ці дії провокаційними, зазначив Тагарев.
Водночас він визнав, що його міністерство не має сценаріїв дій на випадок нападу Росії на цивільні судна, що прямують з українських портів через болгарські територіальні води. «Наразі не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що йде у територіальних водах країни-члена НАТО», – вважають у болгарському оборонному відомстві.
У серпні Тагарев зауважував, що дії Росії можуть спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки вона «постійно намагається розширити зону свого контролю».
«Ми не можемо виключити зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю», – наголосив чиновник.
17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру. У серпні ВМС оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.
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Військовий, що шукає загиблих воїнів. Відео
Кулеметник Олексій Масюченко у цивільному житті був водолазом і займався пошуком решток загиблих солдатів Другої світової. Зараз, у перервах між боями на фронті, він продовжує займатися справою свого життя — пошуком загиблих воїнів. З військовим спілкувалися Олена Адаменко та Михайло Заїка.
Борис Джонсон кличе Захід, США посилити допомогу Україні і натякає Трампу
Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив з палким закликом до демократичних країн і окремо до Сполучених Штатів, щоб вони посилили військову допомогу українцям, щоб прискорити перемогу України у війні проти російського вторгнення.
Перемога Путіна була б катастрофою і для Заходу, і для американського лідерства.
Повернувшись з чергової поїздки в Україну, Джонсон у статті в британському тижневику Spectator висловив думку, що міжнародна підтримка досі не відповідає потребам українців, і що вона не досягла рівня необхідного, аби покласти край російській агресії.
«Від нас вони хочуть лише одного - озброєнь, щоб довести цю роботу до кінця. Я просто не розумію, чому ми й досі зволікаємо. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим чоловікам в очі і пояснити затримки?», - запитує він після опису спілкування у лікарні з пораненими українськими солдатами, які просили допомогти вигнати російських загарбників.
Джонсон виокремлює потребу додаткових переносних зенітних ракет, систем протиповітряної оборони, а також далекобійної артилерії.
Він підкреслює цінність переданих Україні британсько-французьких ракет Storm Shadow/SCALP і зауважує, що США досі не надали американські ракети ATACM.
На думку Бориса Джонсона допомога Україні важлива саме для Заходу, бо навіть видимість перемоги Путіна («йому досить лише втримати принаймні частину загарбаної території»), була б «жахливим» сигналом для світу, що «агресія дає результати, що європейські кордони знову можна змінювати силою».
«США виділили на допомогу збройним силам України лише приблизно 1% свого річного бюджету. А Велика Британія виділила лише частку того, що надали США», - підкреслює він.
Борис Джонсон прямо звертається до американських політиків і натякає на колишнього президента Дональда Трампа, який змагається за висунення його кандидатури від Республіканської партії на президентські вибори у США 2024 року.
«Перемога Путіна була б катастрофою і для Заходу, і для американського лідерства. І я не думаю, що такий результат міг би легко витримати хтось з президентів США, не кажучи вже про того, який хотів Повернути Америці велич», - пише колишній прем’єр-міністр, згадуючи виборче гасло Трампа.
Подумати тільки: Черчилль витратив два роки, переконуючи Рузвельта приєднатися до Другої світової війни!
Українська перемога, доводить Джонсон, означала б протилежне: «Сигнал для світу, що ми дбаємо за демократію, що ми готові відстоювати свої принципи, що Заходу вистачає сміливості триматися курсу, аж поки ми чогось досягнемо».
Джонсон окремо згадує «декого у Вашингтоні», хто пропонує зосереджуватися насамперед на Китаї і «тримати ракети ATACM в резерві, щоб надати для захисту Тайваню».
«Яка нісенітниця, - наголошує Джонсон, - Найкращий спосіб уникнути нападу на Тайвань - це домогтися, щоб українці перемогли, і то якнайшвидше».
Він переконує, що «перемога України заново утвердить та додасть енергії Заходу і всьому, що ми відстоюємо. Але насамперед це означатиме визволення прекрасної і повністю невинної країни, на яку вчинено свавільний злочинний напад».
Борис Джонсон завершує закликом надати «українцям всю необхідну військову допомогу, щоб довести справу до якомога швидшого звершення», щоб припинити жертвувати людей «в тому безглуздому конфлікті».
У розмові з київським журналістом Дмитром Гордоном у Києві Джонсон послався на історичний досвід британського переконування Сполучених Штатів у потребі залучатися до розв'язання європейських проблем.
За словами Джонсона однією з заслуг британського лідера часів Другої Світової війни Вінстона Черчилля було переконування американського президента Рузвельта приєднатися до війни у Європі.
«Черчилль змусив би США зрозуміти, що це шанс для свободи в усьому світі. Подумати тільки: Черчилль витратив два роки, переконуючи Рузвельта приєднатися до Другої світової війни! Два роки Британія була майже наодинці. Англо-американська угода стала її досягненням. І саме тому Захід виграв із союзниками Другу світову війну...», - сказав Борис Джонсон.
- Голос Америки
- Дмитро Колчинський
Відстежує як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Відео
Відстежує як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Йорук Ісік спостерігав за російськими вантажними кораблями в протоці Босфор і виявляв ті судна, які виходили з окупованих портів в Україні. Його роботу почали цитувати провідні світові ЗМІ.
Українські сили повільно знищують Чорноморський флот РФ – експерти
Прорив в українському контрнаступі на шляху до стратегічного міста Мелітополя, темпи надання Україні літаків F-16 та ракет ATACMS, а також успіхи України у знищенні російського Чорноморського флоту – що все це означає для наступних етапів звільнення українських територій? Про це у Вашингтоні говорили експерти Атлантичної ради.
Реагуючи на новини з України про нічну атаку в тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок якої були знищені два російські кораблі, які, за повідомленням української розвідки, “не підлягають відновленню”, американські експерти сказали, що українські сили роблять те, що в їхніх силах – повільно знищують російський Чорноморський флот.
Як заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, вночі українські сили знищили великий російський десантний корабель “Ростов-на-Дону” та підводний човен “Мінськ” ВМС РФ. У російському Міноборони заявили про пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ внаслідок нічної атаки на Севастополь, звинувативши в ній Збройні сили України.
Експерти Атлантичної ради, які обговорювали у Вашингтоні у середу, 13 вересня, ситуацію з українським контрнаступом, наголосили, що позбутися російського флоту в Чорному морі було б великою стратегічною перевагою для України.
У нашому експертному середовищі іншої стратегії не бачать, як один з одним знищувати російські корабліАндрій Загороднюк
Колишній міністр оборони, а нині - науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Андрій Загороднюк вважає, що в ситуації, коли Росія блокує українські порти, а країни НАТО не можуть допомогти розблокувати українську чорноморську торгівлю, українські сили вимушені діяти самотужки, їм не залишається нічого іншого, як позбавляти Росію її кораблів.
“У нашому експертному середовищі іншої стратегії не бачать, як один з одним знищувати російські кораблі”, – каже він.
Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантична рада і колишній посол США в Україні, каже, що з огляду на те, що українці вже продемонстрували цього року і минулого, коли потопили крейсер “Москва”, “знищення російських кораблів по одному виглядає як реальна перспектива”.
Він звернув увагу на те, що російська пропаганда намагається представити цю операцію як те, що “Київ, який зазнає невдачі в контрнаступі, намагається відвернути увагу”.
“Ми знаємо, що українці не зазнають невдачі в контрнаступі. Але це така ганьба для росіян, що пропаганді потрібно виставити цю подію в найкращому світлі. Чим більше буде таких подій, тим швидше прийде успішне закінчення цієї війни”, – сказав Гербст.
Успіхи України у Чорному морі можуть змінити ставлення НАТО до регіону
Американські експерти наголошують, що досі прохання Києва до НАТО забезпечити охорону цивільних кораблів, не знаходили підтримки. Але зрештою, послаблення Росії на Чорному морі може змінити погляд НАТО на те, що можна робити в цьому регіоні.
“Взяття під контроль ситуації у Чорному морі та поступове знищення російського Чорноморського флоту було б величезною стратегічною перевагою, яка могла б фундаментально змінити те, як НАТО дивиться на операції у цьому регіоні”, – вважає Дебра Кейган, старша радниця Євразійського центру Атлантична рада.
Щодо України, то дослідниця, яка раніше працювала у Пентагоні, каже, що військові експерти вважають, що перевага в повітрі та на морі – це шлях до перемоги.
“Якщо ви контролюєте повітряний і морський простір, ви перемагаєте. Тому все, що Україна може зробити для того, щоб зменшити російську морську перевагу, буде мати величезне значення, і якщо це можна буде поєднати з перевагами у повітрі, які нададуть літаки F-16, призведуть до стратегічних проривів, а не лише тактичних”, – сказала Кейган.
Мені вже набридло читати статті, де пишуть, що вони можуть призвести до змін десь за рік. Це не такДебра Кейган
За її словами, європейці допомогли посунути американську позицію щодо надання літаків – данці, нідерландці стали на чолі цієї коаліції. Українські пілоти почали тренуватися в Аризоні.
“Літаки 4-го покоління призведуть до змін. Мені вже набридло читати статті, де пишуть, що вони можуть призвести до змін десь за рік. Це не так”, – сказала Кейган, яка працювала багато років у міністерстві оборони США.
Щодо надання ATACMS, важливо доставити їх у достатній кількості. За її словами, обслуговування цих ракет не вимагає довгої підготовки, і щоб перевчитися з HIMARS на ATACMS, потрібно, “мабуть, 10 годин”.
“Чим швидше адміністрація ухвалить ці рішення, тим швидше буде зміна на полі бою. І попри те, що президент говорить, що їх ніби бракує, це не так – у нас їх достатньо. Не потрібно економити і обмежувати постачання українцям”, – сказала Кейган.
Експерти, які обговорювали прорив першої російської лінії оборонних рубежів на півдні, наголошували на тому, що це сталося лише наприкінці третього місяця контрнаступу. Колишній міністр оборони України наголосив, що техніка не може впоратися з масштабом завдань.
“Розмінування проходить дуже складно, тому що техніка, надана партнерами, чи вироблена в Україні, працює з обмеженим успіхом, тому що артилерійський вогонь противника знищує її як тільки вона потрапляє на поле”, – сказав Загороднюк.
Дебра Кейган додала, що в анонімних коментарях для преси деякі чиновники Пентагону висловлюють нетерпіння, не знаючи реальних умов, у яких доводиться діяти українським військовим.
“Ніде у світі не було заміновано так щільно такий величезний масив території. Немає такого досвіду і немає такого обладнання, щоб розв'язувати цю проблему, з якою ми ніколи не стикалися”, – сказала Кейган.
Москва використовує Чорноморську зернову угоду, щоб розколоти союзників
Говорячи про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди, Джон Гербст каже, що якщо повідомлення про те, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагалися послабити західні санкції заради повернення Росії, то вони в цьому випадку діють як адвокати Кремля.
“Якщо повідомлення правдиві, то Ґутерріш та Ердоган просять Захід послабити санкції і винагороджують Путіна за те, що він здійснив ще один агресивний акт. Я повторюю, що якщо повідомлення правдиві, то вони заохочують Путіна здійснювати додаткові провокації, щоб отримати послаблення від заходів, які ми запровадили через те, що він розпочав цю війну проти України, що сповнена воєнними злочинами”, – сказав Гербст і додав, що в результаті це все не вдасться, бо ані Україна, ані її партнери на це не підтуть.
“Але Путіну дають надію на те, що це можливо”, – наголошує Гербст.
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