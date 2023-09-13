Українські пілоти літатимуть на F-16 вже через три місяці, припускає голова Нацгвардії ВПС США

Меріленд (AP) — Перші українські пілоти в США можуть пройти підготовку на винищувачах F-16 до кінця року, але довше часу знадобиться перш ніж вони почнуть виконувати бойові завдання, сказав директор Національної гвардії ВПС США.

Очікується, що українські пілоти прибудуть на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона, до жовтня. Зараз льотчики проходять оцінку знання англійської мови, і залежно від їхньої кваліфікації та попереднього досвіду роботи з винищувачами вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців, заявив генерал-лейтенант Майкл Лох, директор Національної гвардії ВПС США у виступі на щорічному з'їзді Асоціації ВПС у Національній гавані, штат Меріленд.

«Як тільки їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно почнуть навчання», — сказав Лох.

За його словами, щоб вкластися у стислі терміни навчання, база в Тусоні, ймовірно, перенесе деякі інші зобов’язання щодо підготовки міжнародних пілотів, щоб поставити Україну наперед черги.

«Це національний пріоритет», — сказав Лох.

Однак після завершення навчання в США українцям доведеться повернутися до Європи для додаткового навчання НАТО.

Союзники по НАТО навчать українців як обслуговувати літаки, і це навчання потрібно пройти, перш ніж літаки почнуть виконувати бойові завдання.

Лох не сказав, скільки часу займе додаткове навчання.

Генерал Девід Олвін, кандидат на посаду командувача ВПС США, сказав сенаторам на слуханнях у вівторок, що в середньому навчання F-16 триває від шести до дев'яти місяців.

Лідери України просили винищувачі у Заходу з перших днів війни. Протягом перших півтора року США та інші союзники зосереджувалися на постачанні інших систем озброєння, посилаючись на вартість літаків, побоювання щодо подальших провокацій Росії, кількість смертоносних систем протиповітряної оборони, які Росія застосовує в Україні.

Відтоді війна перетворилася на виснажливу повільну боротьбу із застосуванням сухопутної тактики та окопної війни, що нагадує Першу світову війну, і тому здатність F-16 пригнічувати протиповітряну оборону противника та проводити атаки на низькій висоті може допомогти Україні, каже Лох.

Крім того, на відміну від деяких інших систем, переданих Україні, F-16 все ще виробляються, і оскільки їх широко використовують міжнародні партнери, є багато запасних частин.

"Я точно думаю, що це може змінити гру", - сказав Лох.

Сенатор Річард Блументаль, штат Коннектикут, запитав Олвіна, чи можна прискорити навчання, зазначивши, що українські сили навчилися керувати іншими системами, такими як бойові машини Stryker і Bradley, швидше, ніж очікувалося.

«Я можу запевнити вас, що якщо люди в Тусоні побачать прогрес, вони їх затримувати не будуть, — сказав Олвін, який зараз є віцекомандувачем ВПС, комітету Сенату у справах збройних сил. - Вони навчать їх до рівня їхньої компетенції, і чим менше часу знадобиться на це, тим краще».

Україна вимагає від країн коаліції до 50 винищувачів F-16 або еквівалент трьох ескадрилій.

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має отримати 42 літаки.

Лох сказав, що Національна гвардія ВПС США прогнозує тримісячні навчання на основі навчання українських пілотів на F-15C на базі у Фресно, штат Каліфорнія.

Це дозволило Нацгвардії дійти висновку, що українські авіатори вже використовують більш західну тактику в польотах і щоб вдосконалити їхні навички не потрібно буде багато часу, сказав він.

За словами Лоха, дев’ятимісячний термін – це орієнтовний термін, щоб навчити пілотів, які раніше не мали досвіду роботи з винищувачами, до керування F-16.