Очільник ВПС США генерал Девід Олвін заявив, що літаки F-16 будуть важливі для України у довгостроковій перспективі, коли українські повітряні сили повністю інтегрують нові винищувачі у свої збройні сили.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті щодо затвердження його кандидатури на продовження перебування на посаді начальника штабу ВПС США.



"Перш за все, F-16 є дуже, дуже потужною платформою. Те, що ми розуміємо з нашого успіху та переваг в повітрі, це не лише платформа, але й навчання. І ця підготовка відбувається не лише на платформі, це інтеграція з командно-контрольними елементами, інтеграція з об’єднаними силами, тощо. Вони ефективні тільки тоді, коли є частиною об’єднаних сил", – сказав генерал Алвін у вівторок, 12 вересня, відповідаючи на запитання членів сенатського Комітету зі збройних сил.

У відповідь на запитання сенатора-демократа від штату Західна Вірджинія Джо Манчина, чи можуть F-16 допомогти Україні зараз, він наголосив, що, на його думку, найбільша цінність цих літаків буде у перспективі.

"Я вважаю, що цінність F-16 буде в довгостроковій перспективі, коли він буде краще інтегрований з ширшою українською армією, а також буде символом, який посилає сигнал, що українці переходять на більш західні системи", – сказав генерал Олвін.

На запитання сенатора Манчина про те, чи ракети великої дальності можуть виявитись більш ефективною зброєю зараз, генерал Олвін відповів, що і ракети, і літаки є ефективною зброєю, але її ефективність залежить від спроможності війська інтегрувати їх у загальну систему.

Українські пілоти наразі проходять навчання на винищувачах четвертого покоління F-16 у Данії, також заплановані тренування у США та в Румунії.

Раніше Данія оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до нового року. Уряд Нідерландів ще не вирішив, скільки літаків надати Україні. Загалом в їхньому арсеналі є 42 винищувачі F-16.

Деякі американські законодавці від обох партій критикували адміністрацію Джо Байдена за повільне надання Україні озброєння. Втім представники адміністрації президента наполягають, що надають безпекову допомогу згідно з українськими потребами на полі бою.