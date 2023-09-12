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Літаки F-16 є символом переходу України на західну зброю – генерал ВПС США
Очільник ВПС США генерал Девід Олвін заявив, що літаки F-16 будуть важливі для України у довгостроковій перспективі, коли українські повітряні сили повністю інтегрують нові винищувачі у свої збройні сили.
Про це він заявив під час слухань у Сенаті щодо затвердження його кандидатури на продовження перебування на посаді начальника штабу ВПС США.
"Перш за все, F-16 є дуже, дуже потужною платформою. Те, що ми розуміємо з нашого успіху та переваг в повітрі, це не лише платформа, але й навчання. І ця підготовка відбувається не лише на платформі, це інтеграція з командно-контрольними елементами, інтеграція з об’єднаними силами, тощо. Вони ефективні тільки тоді, коли є частиною об’єднаних сил", – сказав генерал Алвін у вівторок, 12 вересня, відповідаючи на запитання членів сенатського Комітету зі збройних сил.
У відповідь на запитання сенатора-демократа від штату Західна Вірджинія Джо Манчина, чи можуть F-16 допомогти Україні зараз, він наголосив, що, на його думку, найбільша цінність цих літаків буде у перспективі.
"Я вважаю, що цінність F-16 буде в довгостроковій перспективі, коли він буде краще інтегрований з ширшою українською армією, а також буде символом, який посилає сигнал, що українці переходять на більш західні системи", – сказав генерал Олвін.
На запитання сенатора Манчина про те, чи ракети великої дальності можуть виявитись більш ефективною зброєю зараз, генерал Олвін відповів, що і ракети, і літаки є ефективною зброєю, але її ефективність залежить від спроможності війська інтегрувати їх у загальну систему.
Українські пілоти наразі проходять навчання на винищувачах четвертого покоління F-16 у Данії, також заплановані тренування у США та в Румунії.
Раніше Данія оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до нового року. Уряд Нідерландів ще не вирішив, скільки літаків надати Україні. Загалом в їхньому арсеналі є 42 винищувачі F-16.
Деякі американські законодавці від обох партій критикували адміністрацію Джо Байдена за повільне надання Україні озброєння. Втім представники адміністрації президента наполягають, що надають безпекову допомогу згідно з українськими потребами на полі бою.
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"США озброюють Україну не з почуття милосердя", – Мітч Макконнелл. Відео
🔴 "Сполучені Штати озброюють Україну не з почуття милосердя. Ми підтримуємо іншу демократію, тому що це в наших прямих інтересах", – каже лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.
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США здійснюють “безпрецедентний” нагляд за американською допомогою Україні - лідер республіканців у Сенаті
У середу, 13 вересня, на конференції Республіканської партії у Сенаті виступить високопосадовець, відповідальний за нагляд за американською допомогою Україні. Про це повідомив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.
“Сьогодні я хотів би підняти тему помилкового уявлення про те, що смертоносній допомозі США бракує необхідної підзвітності та захисту від зловживання. Сполучені Штати напевне мають глибше розуміння, як Україна використовує зброю, надану їй Сполученими Штатами та нашими союзниками, ніж це було з будь-якою іншою країною-партнером”, - заявив Макконнелл.
Лідер республіканської меншості у Сенаті наголосив, що “Україна – це не Ірак і не Афганістан. Це сучасна демократія, твердо віддана інтеграції із Заходом”.
“Російська ескалація минулого року призвела до кардинальних політичних змін у тому, як Україна ставиться до корупції. Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу. Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін”, - заявив Мітч Макконнелл у Сенаті у вівторок, 12 вересня.
Лідер республіканської меншості у Сенаті повідомив, що він особисто зробив запит, аби в перед сенаторами виступив посадовець з офісу, який наглядає за американською допомогою при Пентагоні, Держдепі та USAID, “щоб проінформувати сенаторів-республіканців про стан незалежного нагляду за цією допомогою”.
У промові з назвою "Допомога Україні під безпрецедентним наглядом" Макконнелл додав, що за попередніми даними Державного департаменту, їхня “завершена робота не підтвердила жодних звинувачень у неправильному використанні допомоги".
"У нас є безпрецедентне розуміння того, як майже 30 типів західних систем озброєння та транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійного номера”, - сказав сенатор Макконнелл.
“Я сподіваюся, що кожен із наших колег скористається цією можливістю, аби отримати факти від цих незалежних аудиторів”, - підсумував лідер республіканців у Сенаті.
Днем раніше, 11 вересня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав однопартійців підтримати продовження допомоги Україні, на тлі розбіжностей всередині партії з цього питання.
Під час виступу він заявив, що допомога Україні прямо відповідає інтересам США, а якщо не допомогти Україні зупинити Росію, “це ще більше заохотить Росію та Китай”.
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