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- Голос Америки
Остін обговорив з Умєровим порядок денний нового "Рамштайну"
Міністр оборони США Ллойд Остін 11 вересня провів телефонну розмову з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб привітати його з призначенням і підтвердити непохитну підтримку США з боку України, повідомили в Пентагоні.
У розмові Остін поінформував Умєрова про зусилля США з надання допомоги Україні у сфері безпеки, а також обговорив з ним пріоритети підтримки безпосередніх потреб України на полі бою та вимог до військових можливостей у довгостроковій перспективі, йдеться в заяві.
Міністри Остін і Умєров також обговорили порядок денний наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 вересня цього року під головування Остіна. Міністри домовилися підтримувати тісний контакт.
Умєров, своєю чергою, подякував Остіну за допомогу США і поінформував його про події на фронті.
"Провів предметну розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили нагальні потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні. Поінформував мого колегу про останні події на передовій. Вдячний США за підтримку і внесок у перемогу України", – написав Умєров у мережі Х (колишня Twitter).
Пріоритетом для України на новій зустрічі міжнародної Контактної групи з оборони залишатиметься посилення протиповітряної оборони країни, включаючи надання партнерами літаків. Також серед пріоритетів перебувають артилерія та боєприпаси до неї та бронетехніка усіх видів.
По це заявляв попередній очільник українського Міністерства оборони Олексій Резніков в серпні.
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"Ми наполегливо працювали, щоб отримати запрошення". Посол України в Індії про підсумки G20 та неучасть Зеленського
Посол України в Індії Олександр Поліщук висловив розчарування текстом Декларації, виданої за результатами саміту G20 в Нью-Делі та тим, що до участі в саміті не запросили Україну.
В інтерв’ю у посольстві України в Нью-Делі, він розповів журналістці Голосу Америки Тетяні Ворожко, що над отриманням запрошення для президента України Володимира Зеленського наполегливо працювали.
«У першу чергу - Офіс президента, міністр [закордонних справ України Дмитро] Кулеба провели цілу серію зустрічей та розмов як безпосередньо з індійською стороною, так і з американськими та європейськими партнерами з метою переконання у важливості говорити про Україну в присутності України», - сказав він.
Говорячи про підсумкову декларацію, Поліщук зауважив, що хоча вона містить «посилання на всі прийняті резолюції ООН, спрямовані на підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, але в ній немає прямого осуду агресії Росії проти України».
Восьмий параграф декларації наголошує на рішеннях ООН щодо війни Росії в Україні, а також положеннях Статуту ООН.
«Всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі. Відповідно до Статуту ООН, усі держави повинні утримуватися від погрози силою або її застосування з метою захоплення територій проти територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави. Застосування або загроза застосування ядерної зброї неприпустимі», - зокрема йдеться в документі.
Негайно після оприлюднення декларації речник МЗС України Олег Ніколенко написав, що той факт, що Україну не запросили до участі, позначився на фінальному документі саміту.
«Очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи», – наголосив він у повідомленні у Facebook.
Було помилкою не запросити Україну хоча б у відеоформаті, вважає активістка української діаспори в Індії
Лідерка Української громади Індії Марина Акран каже, що вони підтримують позиції українського МЗС щодо формулювання декларації - має бути війна не в Україні, а проти України, а Росія чітко названа агресором.
«Я вважаю, що це було помилкою не запросити Україну хоча б у відеоформаті, тому що більшість країн, які брали участь у саміті, підтримують Україну на тлі війни Росії проти України», - сказала вона в інтерв’ю «Голосу Америки».
Індійська сторона раніше пояснила своє рішення не запрошувати на саміт G20 президента України Володимира Зеленського тим, що цей саміт – економічний, а не безпековий. Делегація США наполягала: ці речі прямо пов’язані.
Коли мова йде про продовольчу безпеку, інфляційний тиск на енергетичну безпеку, не можна скидати з рахунків вплив, який війна Путіна мала на світову економікуДжон Кірбі
«Коли мова йде про продовольчу безпеку, інфляційний тиск на енергетичну безпеку, не можна скидати з рахунків вплив, який війна Путіна мала на світову економіку», - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю кореспондентці Голосу Америки Аніті Пауелл.
Раніше, коментуючи неучасть у саміті президента Зеленського, інший представник Білого дому, Джонатан Файнер, сказав, що це не було рішенням США - адміністрація Байдена висловлювалася за те, аби його запросити.
«На нашу думку, це в принципі добре, якби він був присутній, щоб висловити свою позицію та позицію України, щоб ви знали, якої шкоди завдав цей конфлікт його народу та його країні. Він є найефективнішим посланцем для цього», - сказав Файнер.
Він зазначив, що російський представник, міністр закордонних справ Сергій Лавров мав можливість висловити своє бачення на саміті.
В неділю прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді офіційно закрив саміт, запропонувавши ще одну зустріч лідерів G20 у листопаді по відеозв'язку, що відкриє можливість приєднання Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна, який також не був на зустрічі.
Моді також передав церемоніальний молоток президенту Бразилії Луїсу Інасіо Лула да Сілва, чия країна перебирає головування в блоці.
- Голос Америки
Starlink важливий для успіху в контрнаступі ЗСУ, каже держсекретар США
Державний департамент США сподівається, що технологія Starlink “залишиться повністю доступною” для українських військових, поки вони захищають свою територію. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN 10 вересня.
На питання журналіста, чи мають бути наслідки за те, що американський бізнесмен, виконавчий директор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск “фактично саботував військову операцію України, союзника США, проти Росії, країни-агресора”, Блінкен відповів:
“Я не можу говорити про конкретний епізод. Ось що я можу вам сказати: Starlink - життєво важливий інструмент для комунікації українців між собою, і особливо для спілкування військових у їхніх зусиллях захистити всю територію України. Це так і залишається, і це й надалі матиме вирішальне значення для їхніх зусиль. Тому ми сподіваємось і очікуємо, що ця технологія залишиться повністю доступною для українців. Це життєво важливо для того, що вони роблять”.
На питання, чи американський уряд не хвилюється через повідомлення, що Ілон Маск веде переговори із представниками російського уряду, глава Держдепу зазначив: “Я не можу коментувати розмови, які могли відбутись або не відбутися”.
Раніше американський письменник Волтер Айзексон у новій біографії Ілона Маска написав, що бізнесмен нібито таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати українську атаку підводними дронами по Криму. Маск, мовляв, боявся застосування Росією ядерної зброї у відповідь і пояснив, що його стурбованість ґрунтується на приватних розмовах з високопосадовцями уряду РФ.
Блінкен у цьому контексті зазначив, що США завжди намагаються враховувати потенційну реакцію Росії на ті чи інші дії, що відбуваються в питанні війни в Україні.
“За час цієї російської агресії ми завжди повинні були враховувати те, як Росія може відреагувати на ті чи інші дії, які ми робимо, чи українці, чи хтось інший. І ми це робили. Але зараз критично важливо, що Україна вже досягла справжнього успіху за останній рік.
Я щойно був в Україні, перед цим я там був рік тому. І за цей рік українці повернули собі понад 50% території, захопленої Росією з лютого 2022 року. Зараз вони ведуть критично важливий контрнаступ, і ми робимо все можливе, щоб максимізувати нашу підтримку для них разом з багатьма іншими країнами, щоб вони досягли успіху”, - сказав державний секретар США.
Він також наголосив, що “Starlink є важливою частиною їхнього успіху, і, як я вже сказав, ми очікуємо, що так буде й надалі”.
На початку вересня очільник Tesla та SpaceX Ілон Маск прокоментував скандал, що виник через його відмову підтримати військову операцію ЗСУ проти Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму у 2022 році.
У соцмережі X (колишній Twitter) Маск написав, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів ЗСУ у Чорному морі, натомість він відмовився його там активізувати на запит України. За словами Маска, це "був екстрений запит від державних органів [України] на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя". Бізнесмен визнав, що відмовив тоді Києву через побоювання "ескалації конфлікту". Морські дрони ЗСУ тоді прибило до берега, окупованого росіянами, таким чином Росія отримала доступ до неушкоджених екземплярів українських аквадронів.
В Україні різко відреагували на позицію Маска. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк у мережі Х звинуватив Маска в тому, що той дозволив Росії обстрілювати українські міста.
"Інколи помилка значно більше ніж просто помилка. Не дозволивши українським дронам зруйнувати частину російського військового (!) флоту, через втручання до Starlink Ілон Маск дозволив цьому флотові стріляти ракетами Калібр по українських містах", - написав Подоляк.
У США вшановують пам'ять жертв терактів 11 вересня
Сполучені Штати в понеділок вшанували пам'ять жертв терактів 11 вересня, в результаті яких загинуло майже 3000 людей.
Президент США Джо Байден виступить із промовою перед військовослужбовцями, працівниками служб швидкого реагування та їхніми родинами на військовій базі в Анкориджі, штат Аляска.
Байден прибуває на Аляску після візиту на саміт G20 в Індії та зустрічі з лідерами у В’єтнамі. Хоча ці 22-гі роковини - рідкісний випадок, коли президент не з’явиться на урочистостях на місцях катастроф у Нью-Йорку, Пенсильванії чи у Пентагоні, це не є безпрецедентним.
Президент США Джордж Буш у 2005 році провів церемонію перед Білим домом, а президент Барак Обама в 2015 році провів у Білому домі хвилину мовчання перед тим, як відвідати захід, присвячений роботі військових у сусідньому Форт-Міді.
Віцепрезидентка Камала Гарріс відвідала церемонію в понеділок біля Національного меморіалу та музеї 11 вересня в Нью-Йорку. Терористи Аль-Каїди викрали два комерційні літаки та врізалися ними у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру, в результаті чого обидві будівлі завалилися.
Дзвін надії пролунав у каплиці Святого Павла в Нью-Йорку в понеділок, щоб відзначити момент о 08:46 ранку за місцевим часом, коли 11 вересня 2001 року перший із двох літаків врізався у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру.
У понеділок, як і в минулі роки, рідні та близькі читали вголос імена 2977 жертв перед тисячами людей, які зібралися теплого хмарного ранку.
Перша леді Джилл Байден, міністр оборони Ллойд Остін і голова Об’єднаних штабів США генерал Марк Міллі взяли участь у церемонії покладання вінків у понеділок до Національного меморіалу Пентагону 11 вересня неподалік від Вашингтона, округ Колумбія.
Церемонія розпочалася зі дзвону, коли були зачитані імена кожного з 184 людей, які загинули після того, як терористи вбили захоплений літак у будівлю – 59 осіб були в літаку та 125 людей у будівлі. Пентагон є штаб-квартирою Міністерства оборони США.
У понеділок над місцем, де літак врізався в будівлю о 9:37 ранку за місцевим часом 22 роки тому, був вивішений прапор США, як і в дні після нападу.
Очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що згадувати про напади щороку важко, і з роками може здатися, що світ рухається далі. Але він запевнив сім'ї та близьких загиблих, що оборонне відомство завжди пам'ятатиме.
Чоловік віцепрезидентки Гарріс, Дуг Емхофф, взяв участь в церемонії покладання квітів до меморіалу у Шенксвіллі, штат Пенсильванія, де інший викрадений літак, рейс United Flight 93, впав на поле після того, як пасажири билися з нападниками. Також були зачитані імена тих жертв, пролунав дзвін в пам’ять про кожного.
11 вересня є державним Національним днем служіння та пам’яті в Сполучених Штатах, який має на меті перетворити день трагедії на день творення добра, щоб вшанувати пам’ять жертв і тих, хто надавав екстрену допомогу після терористичних атак.
- Голос Америки
Київ закликає США та Німеччину надати далекобійні ракети
Українські посадовці поновили заклики до союзників на Заході надати далекобійні ракети. Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що Україна досі не отримала далекобійних ракет від Німеччини, а голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання в коментарі FT, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS дуже скоро.
"Я не розумію, чому ми гаємо час. Ми могли б зробити більше і врятувати більше життів українських військових і цивільних, якби ракети вже були", - сказав Кулеба під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок в Києві 11 вересня.
Він висловив переконання в тому, що надання Україні німецьких Taurus є лише питанням часу. Перед візитом до України Бербок наголошувала на складнощах у тому, що передати таку зброю Києву.
"Це неможливо зробити швидко - як з танками Leopard та системами протиповітряної оборони IRIS-T - бо кожна деталь має бути узгоджена заздалегідь", - заявила головна дипломатка Німеччини.
Під час візиту до Києва Бербок оголосила про те, що Німеччина надасть майже 21 мільйон доларів гуманітарної допомоги Україні, в основному для підготовки до опалювального сезону, а от щодо поставок ракет оголошень зроблено не було.
Раніше ЗМІ повідомляли, що німецьке оборонне відомство проводить перемовини з виробниками ракет, щоб обмежити дальність цих ракет, а також забезпечити, що важливі технології не могли потрапити до рук росіян.
Заклик надати Україні американські далекобійні ATACMS озвучив і голова Офісу президента України Андрій Єрмак. В коментарі Financial Times Єрмак висловив переконання, що США розуміють необхідність поставок таких систем і домовленість щодо наданя ATACMS Україні може бути досягнута "дуже, дуже скоро".
Видання наводить коментар високопосадовця уряду США про те, що рішення щодо ATACMS "може бути прийняте скоро".
Ракети ATACMS надали б Україні “надзвичайні можливості”, розповів Голосу Америки Роберт Гамільтон, директор Євразійської програми в Інституті досліджень закордонної політики. Вони б дозволили ЗСУ ще більше послабити російську логістику, вважає аналітик.
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