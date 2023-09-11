Остін обговорив з Умєровим порядок денний нового "Рамштайну"

Посол України в Індії Олександр Поліщук висловив розчарування текстом Декларації, виданої за результатами саміту G20 в Нью-Делі та тим, що до участі в саміті не запросили Україну.

В інтерв’ю у посольстві України в Нью-Делі, він розповів журналістці Голосу Америки Тетяні Ворожко, що над отриманням запрошення для президента України Володимира Зеленського наполегливо працювали.

«У першу чергу - Офіс президента, міністр [закордонних справ України Дмитро] Кулеба провели цілу серію зустрічей та розмов як безпосередньо з індійською стороною, так і з американськими та європейськими партнерами з метою переконання у важливості говорити про Україну в присутності України», - сказав він.

Говорячи про підсумкову декларацію, Поліщук зауважив, що хоча вона містить «посилання на всі прийняті резолюції ООН, спрямовані на підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, але в ній немає прямого осуду агресії Росії проти України».

Восьмий параграф декларації наголошує на рішеннях ООН щодо війни Росії в Україні, а також положеннях Статуту ООН.

«Всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі. Відповідно до Статуту ООН, усі держави повинні утримуватися від погрози силою або її застосування з метою захоплення територій проти територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави. Застосування або загроза застосування ядерної зброї неприпустимі», - зокрема йдеться в документі.

Негайно після оприлюднення декларації речник МЗС України Олег Ніколенко написав, що той факт, що Україну не запросили до участі, позначився на фінальному документі саміту.

«Очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи», – наголосив він у повідомленні у Facebook.

Було помилкою не запросити Україну хоча б у відеоформаті, вважає активістка української діаспори в Індії

Лідерка Української громади Індії Марина Акран каже, що вони підтримують позиції українського МЗС щодо формулювання декларації - має бути війна не в Україні, а проти України, а Росія чітко названа агресором.

«Я вважаю, що це було помилкою не запросити Україну хоча б у відеоформаті, тому що більшість країн, які брали участь у саміті, підтримують Україну на тлі війни Росії проти України», - сказала вона в інтерв’ю «Голосу Америки».

Індійська сторона раніше пояснила своє рішення не запрошувати на саміт G20 президента України Володимира Зеленського тим, що цей саміт – економічний, а не безпековий. Делегація США наполягала: ці речі прямо пов’язані.

Коли мова йде про продовольчу безпеку, інфляційний тиск на енергетичну безпеку, не можна скидати з рахунків вплив, який війна Путіна мала на світову економіку

«Коли мова йде про продовольчу безпеку, інфляційний тиск на енергетичну безпеку, не можна скидати з рахунків вплив, який війна Путіна мала на світову економіку», - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю кореспондентці Голосу Америки Аніті Пауелл.

Раніше, коментуючи неучасть у саміті президента Зеленського, інший представник Білого дому, Джонатан Файнер, сказав, що це не було рішенням США - адміністрація Байдена висловлювалася за те, аби його запросити.

«На нашу думку, це в принципі добре, якби він був присутній, щоб висловити свою позицію та позицію України, щоб ви знали, якої шкоди завдав цей конфлікт його народу та його країні. Він є найефективнішим посланцем для цього», - сказав Файнер.

Він зазначив, що російський представник, міністр закордонних справ Сергій Лавров мав можливість висловити своє бачення на саміті.

В неділю прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді офіційно закрив саміт, запропонувавши ще одну зустріч лідерів G20 у листопаді по відеозв'язку, що відкриє можливість приєднання Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна, який також не був на зустрічі.

Моді також передав церемоніальний молоток президенту Бразилії Луїсу Інасіо Лула да Сілва, чия країна перебирає головування в блоці.