Брифінг. Заява G20 підтримує Україну, але не звинувачує Росію: реакції

Брифінг Голосу Америки – наживо. Чи наблизились США до рішення про надання Україні ATACMS? І як у світі реагують на підсумкову заяву G20? Аналізуємо результати саміту з експерткою Мрідулою Гош. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.