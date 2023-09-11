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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Заява G20 підтримує Україну, але не звинувачує Росію: реакції

Брифінг. Заява G20 підтримує Україну, але не звинувачує Росію: реакції
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Брифінг. Заява G20 підтримує Україну, але не звинувачує Росію: реакції

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Чи наблизились США до рішення про надання Україні ATACMS? І як у світі реагують на підсумкову заяву G20? Аналізуємо результати саміту з експерткою Мрідулою Гош. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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